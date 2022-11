Meghan Markle l-a scos pe prințul Harry din „capcana” familiei regale. Istoric britanic despre consecințele căsătoriei ducilor de Sussex

Dr. Tessa Dunlop, autoare a cărții „Elizabeth and Philip. A Story of Young Love, Marriage and Monarchy” (Elizabeta și Philip. O poveste de dragoste tânără, căsătorie și monarhie) a comparat uniunea dintre regretata regină Elisabeta a II-a și prințul Philip cu căsătoria dintre ducele și ducesa de Sussex. Ambele căsătorii, a remarcat ea, din dragoste, i-au transformat pe bărbații implicați în aceste relații.

„Viața lui Philip a fost schimbată de Elizabeta. El a fost adus din exil, scos din sărăcie, era deja din familie regală, dar prin acestă relație a fost adus într-un cadru potrivit cu sângele său, regal. Pe de altă parte, Harry căuta să iasă din familia regală, știm că era nefericit – o spune chiar în titlul viitoarei sale cărți. El era pe locul al doilea și se simțea prins într-o capcană”, a povestit Dr. Tessa Dunlop.

Potrivit spuselor sale, așa cum Elisabeta a II-a i-a transformat viața prințului Philip al Greciei, aducând-ul în familia regală, Meghan Markle i-a transformat viața lui Harry. Ea i-a permis, dimpotrivă, să iasă din această instituție și să descopere o nouă cale.

„Căsătoriile ambilor au avut un rol de transformare. Unul a fost introdus în instituția monarhică, iar celuilalt i s-a permis să iasă din ea.

Comparația dintre cele două cupluri regale

De altfel, prințul Harry a și vorbit că s-a simțit „prins în capcană în cadrul familiei regale și că a văzut o cale de ieșire după ce a cunoscut-o pe Meghan”. El a făcut asceste declarații în interviul acordat lui Oprah Winfrey, la începutul anului 2021. Se întâmpla la un an după ce el și Meghan au renunțat la statutul de membri majori ai familiei regale.

„Am fost prins în capcană, dar nu știam că sunt prins în capcană. În momentul în care am întâlnit-o pe Meg, lumile noastre s-au ciocnit în cel mai uimitor mod…”, spunea prințul Harry.

El spunea atunci că, tată și fratele său, la fel ca și întreaga familie sunt prinși în acest sistem, creat de instituția monarhică.

„Tatăl meu și fratele meu, sunt prinși în capcană. Ei nu au posibilitatea de a pleca. Și am o imensă compasiune pentru asta”, a mai spus prințul Harry.

În schimb, regretatul Duce de Edinburgh a primit stabilitate odată cu intrarea în Familia Regală, iar acest lucru a fost deosebit de important pentru el. Mai ales că tatăl său, Prințul Andrew, a fost forțat să plece în exil la doar câteva luni după nașterea fiului său, în Grecia, în 1922. Vorbind despre ceea ce a câștigat Philip după ce s-a căsătorit cu Elizabeta, Dr. Dunlop a spus că acesta își putea exprima opiniile și avea ceva putere.

„Meghan și Harry au o misiune în afara monarhiei, la fel cum Elisabeta și Philip au avut-o pe a lor în cadrul monarhiei, dar în ambele cazuri căsătoria a fost cea care i-a transformat”, a mai spus istoricul britanic, după cum relatează Express.