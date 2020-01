De ce muntele reprezinta locul ideal pentru o vacanta reusita?

Aici veti descoperi noi orizonturi pentru a le explora cu familia, prietenii si pentru pasionatii de sport. Planificarea vacantelor de vara la munte poate oferi oportunitati excelente atat pentru adulti, cat si pentru copii. Va puteti relaxa, respira aer curat, face activitati si sa va bucurati de specialitatile culinare locale, in timp ce vizitati colibe si sate mai putin cunoscute. Pe scurt, muntele ofera oportunitati minunate vara sau in orice anotimp, asa ca am adunat o lista cu 9 motive pentru a va petrece vacanta acolo.

1. Ski de vara

Locurile in care schiatul continua nu lipsesc in Europa nici pe timpul verii. Partiile disponibile sunt adesea mai putin aglomerate decat iarna, iar schiul se dovedeste a fi o experienta idilica. Cu Oxigen Tour, cu siguranta, veti gasi un loc care isi deschide usile vara. Deci, daca adorati sa schiati, nu puteti rata o asemenea oportunitate!

2. Sanatate

La munte puteti respira aer curat si fara poluare. Aerul de munte este potrivit pentru copii si varstnici si recomandat intregii familii inca din cele mai vechi timpuri de catre cei mai buni medici. De cate ori i-ati auzit pe bunici spunandu-le parintilor: „Daca copiii continua sa tuseasca, luati-i in vacanta la munte!”. Muntele este un remediu excelent pentru a va detasa de aerul poluat al orasului si pentru o perioada sanatoasa de relaxare. Cu toate acestea, este important sa ne amintim ca soarele de munte este mai “violent” decat cel al marii, deoarece cu cat urcam mai sus in altitudine, cu atat procentul de raze ultraviolete la care suntem supusi e mai mare: cu 12% mai mult la fiecare 1.000 de metri. Este important, atunci cand mergeti la munte vara, sa folositi precautiile necesare si sa nu uitati niciodata de protectia solara.

3. Trekking

Peisaje salbatice, colturi necontaminate, paraie, lacuri alpine … Toate acestea fac parte din peisajul montan tipic de vara. Daca doriti sa explorati pe deplin armonia naturii, va puteti tine departe de multime plimbandu-va prin munti. Trekking-ul este un sport pentru toata lumea si poate fi realizat de intreaga familie. In plus, aproape intotdeauna, cand ajungeti aproape de destinatie, exista un picnic relaxant si un pui de somn la soare.

4. Liniste

Daca considerati ca vara pentru multi romani este anotimpul vacantelor la plaja, este logic sa credeti ca veti gasi mai putini turisti la munte. Desi vacantele de vara la altitudini mari devin din ce in ce mai populare, muntele ramane o destinatie mai putin frecventata si un loc favorit pentru cei care cauta liniste. Excursiile la munte sunt perfecte pentru cei care cauta relaxare si vor sa-si petreaca vacanta citind, fara sa fie deranjati de haos pe plaja.

5. Sport

De la ciclism montan, la canotaj, de la drumetii, la alpinism, sporturile care pot fi practicate la munte vara sunt interminabile si nu sunt limitate la zapada. Ne regasim inconjurati de peisaje fermecatoare, care pot fi explorate in pace sau cufundate in adrenalina. La munte puteti incerca, de asemenea, sporturile obisnuite, de la parasutism, calarie si multe altele.

6. Pacate culinare

Muntele va poate oferi oportunitatea de a descoperi o noua modalitate de a gusta delicioasele preparate culinare locale: de la feluri reci, la branzeturi, de la vinuri autohtone, la mancaruri regionale. Vorbind despre branzeturi, de exemplu, la munte, datorita ierburilor, aerului proaspat si plantelor aromate din pajisti, laptele este mai gustos si, in consecinta, branza capata o aroma unica si inconfundabila. Vacile si caprele dau lapte de o calitate inegalabila, care se transforma in numeroase produse lactate rafinate. Vara si toamna sunt cele mai bune anotimpuri pentru a descoperi lumea „branzei”. Unele ferme sunt specializate in producerea de branzeturi si isi deschid usile pentru turistii care vor sa vada „nasterea” branzei in direct. Desigur, vara este si sezonul afinelor de munte, deci de ce sa nu faceti o plimbare pentru a merge si a colecta afine la mare altitudine?

7. Evenimente

Evenimentele si festivalurile folclorice din munti nu sunt luate in considerare des. Aceste momente reprezinta oportunitati unice de a trai in contact cu localnicii si de a aprecia traditiile. De la festivaluri de muzica, la seri tematice, multe evenimente acopera teritoriul Romaniei si al altor tari din Europa.

8. Copiii

Cu o protectie solara adecvata, copiii pot explora muntii. Copiii mai mari se pot simti ca exploratori si pot cunoaste flora si fauna, copacii si animalele. Foarte des, multe locuri ofera activitati destinate copiilor si pachete specifice de vacanta pentru familiile cu copii. Vara poate fi, de asemenea, anotimpul perfect pentru a permite copiilor sa descopere frumusetea unui parc natural de munte, adevarate paradisuri ale florei si faunei locale.

9. Cultura si arta

Muntele vara este ca o carte deschisa. Expozitiile si intalnirile nu lipsesc si, de asemenea, puteti decide sa vizitati muzeele locale. Muntele este sinonim cu cultura. In vaile montane, in plus, de obicei, nu lipsesc expozitiile fotografice si de arta. Unele zone sunt, de asemenea, foarte populare pentru sculptura in lemn. Pe scurt, muntele vara este si locul ideal pentru cei “flamanzi” de cultura.

Asa ca, ce mai asteptati? Alegeti acum excursia de la Oxigen Tour care vi se potriveste cel mai mult!

