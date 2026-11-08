Republica Moldova. Un grup de 81 de foști parlamentari ai Republicii Moldova, semnatari ai Declarației de Independență, solicită retragerea proiectului legislativ inițiat de 13 deputați ai Partidului Social Democrat (PSD) din România. Inițiativa ar putea modifica regulile privind redobândirea cetățeniei române și ar restrânge dreptul urmașilor foștilor cetățeni români de a depune cereri în nume propriu.

Foștii deputați au transmis un apel public adresat președintelui României, Parlamentului și Guvernului de la București, dar și parlamentarilor care au inițiat proiectul. Ei susțin că eventualele fraude legate de obținerea cetățeniei trebuie investigate individual. În opinia lor, neregulile nu justifică modificarea unor drepturi care privesc o comunitate întreagă.

Semnatarii apelului contestă argumentele invocate de parlamentarii PSD pentru promovarea inițiativei. Printre motivele prezentate de aceștia se numără numărul ridicat de solicitări de redobândire a cetățeniei, întârzierile în examinarea dosarelor și suspiciunile privind existența unor rețele care ar falsifica documente pentru obținerea cetățeniei române.

Foștii parlamentari de la Chișinău consideră că autoritățile române trebuie să intervină prin verificări și aplicarea legii în cazurile în care există suspiciuni de fraudă. Nu prin restrângerea accesului la procedura de redobândire pentru descendenții foștilor cetățeni români.

„Frauda se combate prin controale și prin aplicarea legii, nu prin restrângerea drepturilor unei întregi comunități”, se arată în apel.

Autorii documentului avertizează că modificările propuse ar putea afecta relația istorică și juridică dintre România și urmașii cetățenilor români din Basarabia.

Aceștia amintesc de ocuparea sovietică din 1940 și de familiile despărțite în urma evenimentelor istorice. În acest context, susțin că redobândirea cetățeniei nu poate fi privită doar ca o procedură administrativă. Ea are legătură și cu identitatea, apartenența și continuitatea istorică a comunităților românești de pe cele două maluri ale Prutului.

Foștii deputați invocă și situația geopolitică din regiune. Ei consideră că România trebuie să păstreze o politică de apropiere față de Republica Moldova, nu să introducă noi obstacole pentru persoanele care au legături istorice cu statul român.

În apel este menționată și politica Federației Ruse privind acordarea cetățeniei. Semnatarii susțin că Moscova a folosit acest mecanism pentru a-și extinde influența, inclusiv în regiunea transnistreană.

„Nu putem ignora faptul că Federația Rusă a folosit, inclusiv în raport cu locuitorii regiunii transnistrene, facilitarea acordării cetățeniei ca instrument de extindere a influenței sale. Nu este momentul să ridicăm bariere acolo unde istoria ne cere să construim punți. Dacă România vorbește despre solidaritate, despre unitatea națiunii române și despre perspectiva reîntregirii, atunci politicile sale față de românii din Republica Moldova trebuie să fie coerente cu aceste principii”, se arată în document.

Prin urmare, cei 81 de foști parlamentari cer retragerea proiectului în forma actuală. Ei solicită și organizarea unor consultări reale, înainte ca eventualele modificări ale Legii cetățeniei să fie promovate în Parlamentul României.

Proiectul legislativ a fost înregistrat la Senatul României pe 15 septembrie 2026. Inițiativa este semnată de 13 deputați ai PSD și vizează modificarea Legii cetățeniei române.

Propunerea urmărește restrângerea procedurii speciale de redobândire a cetățeniei. În prezent, articolul 11 al legii permite accesul la această procedură inclusiv pentru descendenții de gradul al treilea ai foștilor cetățeni români. Este vorba despre strănepoți.

În forma actuală, urmașii pot solicita redobândirea cetățeniei în nume propriu, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Modificarea propusă ar schimba acest mecanism și ar limita posibilitatea descendenților de a beneficia de procedura specială în condițiile existente în prezent.

Inițiatorii își justifică demersul prin volumul mare de cereri și dificultățile întâmpinate de Autoritatea Națională pentru Cetățenie în procesarea dosarelor. Ei invocă și suspiciunile privind folosirea unor acte de stare civilă falsificate.

Potrivit datelor prezentate în argumentarea proiectului, în 2025 peste 150.000 de dosare se aflau în așteptare la Autoritatea Națională pentru Cetățenie. Parlamentarii PSD consideră că sistemul are nevoie de modificări pentru a putea gestiona mai eficient solicitările și pentru a preveni fraudele.

Subiectul a ajuns și în discuțiile dintre oficialii de la București și Chișinău. Premierul român Luca-Alexandru Niculescu a fost întrebat despre proiect în timpul vizitei oficiale efectuate în Republica Moldova, pe 27 octombrie.

Într-un interviu acordat TVR Moldova, acesta a declarat că va analiza inițiativa după revenirea la București și după discuțiile cu reprezentanții autorităților Republicii Moldova.

Premierul a precizat însă că trebuie respectate independența și atribuțiile Parlamentului României. Declarația sa nu a reprezentat, așadar, un angajament privind susținerea sau respingerea proiectului.

Deocamdată, inițiativa celor 13 deputați PSD nu este lege și nu a intrat în vigoare. Ea se află în procedură legislativă.