Într-un interviu pentru Agerpres, Popescu este de părere că preţul menţionat este în concordanţă cu cererea şi vremurile.

Amintim că presa a relatat recent cazul unor turişti aflaţi în vacanţă la Marea Neagră şi care au plătit 60 de lei pentru o omletă şi o salată.

Un caz similar a fost înregistrat la Năvodari, într-un restaurant la care o porţie de hamsii şi o apă a costat aproximativ aceeaşi sumă.

„AGERPRES: Ce părere aveţi despre preţurile care sunt în această perioadă pe litoral?

Virgil Popescu: Aceeaşi părere ca şi anul trecut, aceeaşi părere ca şi acum doi ani: nu mi s-a părut nicio scădere, nicio creştere a preţurilor.

Sunt aceleaşi preţuri, dar, eu fiind un liberal, cred în cerere şi ofertă. Atâta timp cât cererea e mai mare ca oferta, înseamnă că preţurile nu sunt o barieră pentru turişti.

Cred că pe litoralul românesc sunt şi preţuri mari, dar cred că sunt şi preţuri accesibile, în funcţie de locaţiile pe care vrei să la accesezi acolo unde vrei să te duci.

Nu este cel mai ieftin litoral, asta este evident, am ştiut-o toţi, dar atâta timp cât cerere există, oferta va avea nişte preţuri în aşa fel încât să fie acceptate.

AGERPRES: Dumneavoastră personal unde veţi merge în vacanţă?

Virgil Popescu: În România. E impropriu spus la mine vacanţă cât sunt la guvernare, dar familia va merge şi voi petrece şi eu probabil câteva zile, probabil într-un weekend, trei-patru zile.

AGERPRES: Pe litoral?

Virgil Popescu: Da, voi merge pe litoral.

AGERPRES: Deci le recomandaţi turiştilor să păstreze distanţa socială…

Virgil Popescu: Da. Am recomandat tuturor să respecte regulile, pentru că numai respectând regulile ne respectăm pe noi şi pe cei din jur şi fiecare are aportul lui la a ţine sub control această pandemie.

AGERPRES: Turiştii străini pot veni în România în siguranţă? Aveţi în plan restricţii pe viitor?

Virgil Popescu: Repet, din două în două săptămâni facem evaluarea, facem evaluarea ţărilor şi a cazurilor din alte state şi în funcţie de cum evaluează…

Îmi este greu să spun acum ce se va întâmpla într-un stat din UE sau non UE peste două săptămâni.

Nu vedeţi că ne este greu să apreciem ce se întâmplă în România peste două săptămâni având în vedere comportamentul anumitor concetăţeni de-ai noştri, dar să vorbim de alte state…

Dar evaluând, ştiţi cum este o vorbă, văzând şi făcând, evaluând din două în două săptămâni, putem să ne dăm seama.

Nu este în interesul României să pună restricţii decât dacă, cu adevărat, pătrunderea în ţară a acelor posibili turişti din alte state ar pune în pericol sănătatea publică a românilor.

Nu cred că vorbim de acest lucru în acest moment”, a spus ministrul Economiei în interviul acordat jurnaliştilor de la Agerpres.