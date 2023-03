5 lecții pe care investitorii ar trebui să le învețe din 2022 pentru 2023

Nu mai este un secret faptul că anul 2022 a fost un an dur în materie de investiții la bursă. Acțiunile companiilor listate pe toți indicii bursieri majori s-au prăbușit la niveluri nemaiîntâlnite în ultimii doi ani. Și nu a fost vorba doar despre acțiuni. Obligațiunile, un bastion în perioadele furtunoase de pe burse, au fost și ele lovite puternic. A fost un an volatil care ar putea servi drept pildă pentru imprevizibilitatea piețelor.

Ca de obicei, încercăm să învățăm din greșeli, dar să recunoaștem, totodată, și succesele. Iată cinci lecții despre investiții pe care investitorii ar fi trebuit să le deprindă în 2022 pentru 2023.

Este vital să ai un plan

Există o vorbă printre investitorii la bursă: „Dacă eșuezi să planifici, planifici să eșuezi”. Un plan de investiții te ajută să rămâi focusat, astfel încât, să nu-ți pierzi din vedere obiectivele, dar este, de asemenea, important să nu uiți că nu poți prezice cu exactitate ce se va întâmpla în piețe. Mulți investitori au simțit acest lucru anul trecut, când acțiunile, obligațiunile, investițiile alternative și, practic, majoritatea activelor au avut un an dificil. Deși existența unui plan este o parte esențială în investiții, investitorii trebuie, de asemenea, să fie capabili să accepte eventualele aspecte imprevizibile și să se adapteze din mers.

Deși avem cele mai bune intenții, greșelile pot fi uneori inevitabile atunci când vine vorba despre piețele financiare. Dar a învăța din aceste greșeli și a lua măsuri de remediere în planificarea acțiunilor viitoare este poate cea mai importantă lecție care trebuie învățată. Anul 2022 a fost un an turbulent, dar lecțiile pe care le-a oferit pot ajuta la o mai bună planificare a investițiilor în anii următori.

Diversificarea este singurul „prânz gratuit” în investiții

Expresia „nu-ți ține toate ouăle într-un singur coș” este una foarte cunoscută, mai ales în peisajul investițional.

În contextul recent, al unei volatilități crescute în piață și al știrilor zilnice privind evoluția aspectelor geopolitice, nu este surprinzător faptul că oamenii trebuie să își reevalueze deciziile de investiții. Deși cuvinte precum risc, volatilitate, corecții și prăbușiri sunt foarte frecvente pentru investitori în zilele noastre, există un termen referitor la portofoliul tău de investiții care ar trebui să rămână mereu în centrul atenției: diversificarea. Un portofoliu alcătuit din componente capabile să evolueze în direcții diferite poate avea randamente mai bune ajustate la risc decât părțile sale componente la nivel individual. Un mod de alocare eficient a diferitelor clase de active poate, de asemenea, să minimizeze impactul în timpul prăbușirii pieței.

Acesta este motivul pentru care ETF-urile au devenit din ce în ce mai populare pentru investitori în ultimii ani, când volatilitatea a devenit o parte a noii normalități din piață. Cu toate acestea, comportamentul pieței poate fi întotdeauna neobișnuit. Prin urmare, riscurile nu pot fi niciodată evitate în totalitate.

Simte-te confortabil cu disconfortul și așteaptă-te la lucruri neașteptate

În piețele financiare se poate întâmpla orice. Nimeni nu se aștepta ca pandemia să declanșeze un boom bursier, de exemplu, în timp ce invazia Ucrainei a dat peste cap toate previziunile bursiere.

Întotdeauna există un element de risc atunci când vine vorba de investiții, ceea ce, în mod inerent, îi poate face pe investitori să simtă un sentiment de disconfort, dar dacă nu înfrunți acest disconfort cu capul sus, nu poți crește. Confruntarea cu volatilitatea pieței, cu inflația și cu diverși alți factori poate face ca investițiile să fie inconfortabile în unele zile, dar este un proces pe termen lung, iar pentru a crește și a învăța, trebuie să te simți confortabil să te confrunți cu ceea ce este inconfortabil.

Mulți investitori experimentați se pregătesc pentru eventuale turbulențe investind pe termen lung, ceea ce le permite să ignore, în mare măsură, orice potențială prăbușire a pieței.

Păstrează simplitatea în investiții și lasă emoțiile deoparte

Nu-ți complica investițiile și investește doar în lucruri pe care le înțelegi. Investitorii ar trebui să își ia timp să înțeleagă investițiile și să se ferească de propaganda de pe internet sau de activele care explodează peste noapte. Fii prudent cu investițiile foarte riscante și ține cont de raportul risc-recompensă.

De asemenea, suișurile și coborâșurile din piață sunt inevitabile, iar investitorii nu pot prezice cu exactitate mișcările pe termen scurt ale pieței. O posibilă soluție în acest sens este să-ți păstrezi calmul și să te concentrezi pe strategia ta de investiții pe termen lung în timpul unui declin al pieței.

Nicio abordare investițională nu funcționează la nesfârșit

O altă lecție cheie din 2022 este că niciun stil investițional nu funcționează tot timpul. Înainte de 2022, au existat câteva strategii care au funcționat bine.

Investițiile în acțiuni de creștere (Tesla, Amazon etc), investițiile în acțiuni de calitate (Apple, Microsoft etc) și investițiile tematice (acțiuni în domeniul energiei regenerabile, acțiuni din domeniul comerțului online etc) sunt doar câteva exemple de abordări investiționale care au generat randamente solide pentru unii investitori.

Cu toate acestea, în 2022, peisajul financiar s-a schimbat dramatic. Și, brusc, aceste abordări de investiții nu au mai funcționat atât de bine. În schimb, abordările bazate pe valoare și pe dividende au fost cele care au intrat în atenția investitorilor.

Ceea ce trebuie reținut este că poate fi util să obții expunere prin intermediul câtorva stiluri diferite de investiții în cadrul unui portofoliu.

În haos ar putea exista și oportunități

Istoria ne arată că nici piețele bull nu pot dura la nesfârșit, iar piețele bear sunt inevitabile și reprezintă un „rău necesar”.

Cu cât te obișnuiești mai repede cu faptul că piețele bear sunt inevitabile, cu atât mai repede vei putea începe să vezi oportunitățile din haos și să le valorifici în avantajul tău. În special, perioadele de scădere a pieței pot fi o șansă de a cumpara acțiuni excelente la preț redus și, eventual, de a-ți reduce baza de cost. Baza de cost este prețul mediu pe care l-ai plătit pentru fiecare acțiune a unei anumite companii.

Scăderea bazei de cost este ideală, deoarece aceasta determină, în cele din urmă, cât de mult poate câștiga (sau pierde) un investitor atunci când vinde acțiunile în viitor. Doi investitori pot vinde același număr de acțiuni la același preț, dar cel care are o bază de cost mai mică va avea un profit mai mare.

În concluzie

Într-un climat de criză pe piață, lucrurile nu trebuie neapărat să fie triste și sumbre. Investitorii pot vedea în 2022 un exemplu care să le reamintească faptul că investițiile sunt ciclice și că jucătorii puternici își construiesc o reziliență pentru a face față schimbărilor neașteptate. Probabil, asta este ceea ce ar trebui să însemne „business as usual” pentru investitori în perioada următoare. 2023 promite să fie o aventură mai grea pentru majoritatea consumatorilor, întreprinderilor și investitorilor la nivel global, dar, uneori, poate exista o oportunitate în volatilitate.