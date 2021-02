Nu a fost pentru nimeni o surpriza ca iPhone 11 isi va continua viata in piata. In continuare, iPhone 11 se bucura de o popularitate fantastica, dar iata in acest articol 4 motive pentru care ar trebui sa-ti orientezi atentia spre iPhone 12 in loc de iPhone 11.

1. iPhone 12 are 5G

Cel mai important punct forte al telefonului iPhone 12 este conectivitatea 5G, cu toate ca putini sunt cei care vor putea sa profite de aceasta caracteristica. Insa retelele 5G vor fi extinse semnificativ in urmatorii ani, asa incat modemul celular mai rapid al iPhone 12 se va dovedi util.

– Telefon Mobil Apple iPhone 12 mini, Super Retina XDR OLED 5.4”, 64GB Flash, Camera Duala 12 + 12 MP, Wi-Fi, 5G, iOS (Alb) = 3699 lei

– Telefon Mobil Apple iPhone 12, Super Retina XDR OLED 6.1”, 256GB Flash, Camera Duala 12 + 12 MP, Wi-Fi, 5G, iOS (Rosu) = 5199 lei

2. iPhone 12 are ecran Super Retina XDR

iPhone 12 si iPhone 11 au ambele ecran de 6.1 inch, insa iPhone 12 aduce mai multe avantaje pe tava. In primul rand, iPhone 12 are ecran OLED, cu rama mult mai subtire. Drept rezultat, iPhone 12 este mai finut si mai usor in comparatie cu iPhone 11 (164 grame in loc de 194 grame).

In plus, calitatea ecranului este mult mai buna. Vorbim de o rezolutie mai mare (Full HD), un contrast mai bun si o luminozitate mai mare comparativ cu iPhone 11.

De asemenea, ecranul telefonului iPhone 12 este mai durabil, gratie stratului Ceramic Shield al panoului de sticla Corning care protejeaza ecranul OLED.

– Telefon Mobil Apple iPhone 12, Super Retina XDR OLED 6.1”, 64GB Flash, Camera Duala 12 + 12 MP, Wi-Fi, 5G, iOS (Rosu) = 4349 lei

– Telefon Mobil Apple iPhone 12 Pro, Super Retina XDR OLED 6.1”;, 256GB Flash, Camera Quad 12 + 12 + 12 MP + TOF 3D, Wi-Fi, 5G, iOS (Auriu) = 6499 lei

– Telefon Mobil Apple iPhone 12 Pro Max, Super Retina XDR OLED 6.7”;, 512GB Flash, Camera Quad 12 + 12 + 12 MP + TOF 3D, Wi-Fi, 5G, iOS (Auriu) = 8099 lei

3. iPhone 12 are chip A14

Cipul Bionic d 5nm de pe iPhone 12 este mai rapid si mai eficient din punct de vedere energetic decat cipul A13 de 7nm de pe iPhone 11. Acelasi cip alimenteaza iPad Air din 2020, iar versiunile A14 vor fi folosite pentru iPad Pro si cele mai noi MacBook-uri. Acesta este unul din cele mai importante upgrade-uri aduse modelului iPhone 12 – demn de avut in vedere, mai ales daca intentionati sa cumparati acest telefon si sa-l folositi timp de mai multi ani.

Cipul A14 are un procesor si un GPU mai bun, capacitati mai rapide, care imbunatatesc inteligenta AI a telefonului, indiferent daca vorbim de Siri sau de capacitatile computerizate ale camerei.

4. iPhone 12 are o camera foto mai buna

Asa cum ne asteptam, fata de iPhone 11, iPhone 12 aduce mai multe imbunatatiri pe partea de camera.

Poate ca senzorii sunt aceeasi, de 12 megapixeli, dar iPhone 12 are un obiectiv cu unghi larg, cu o deschidere mai buna, ceea ce permite o lumina mai calitativa. Telefonul este pregatit pentru Smart HDR 3, pentru fotografii si inregistrari video HDR cu suport Dolby Vision si Night Time-lapse.

Camera frontala iPhone 12 suporta, de asemenea, acelasi mod de inregistrare video HDR Dolby, dar si selfie-uri in mod nocturn si fotografie de tip Deep Fusion (care e disponibila doar pe camera principala la iPhone 11). In plus, apelurile video FaceTime, accepta rezolutie HD pe telefoanele iPhone 12.

