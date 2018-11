30 Seconds to Mars vin la Bonțida. Cel mai așteptat festival al verii, anunță headliner-ii

Publicul din România așteaptă de aproape 10 ani, acasă un concert Florence + theMachine, iar Electric Castle transformă, în sfârșit, acest vis în realitate. Cel mai așteptat festival al verii, anunță headliner-ii pentru ediția din 17 – 21 iulie 2019. Aceasta vine cu multe alte nume importante din rock, house și electro.





Florence + theMachine este una dintre cele mai creative trupe indie ale ultimei decade, construită în jurul personalității fascinante a solistei, compozitoarei și fondatoarei Florence Welch. Din 2009, când a lansat primul album, trupa a adunat zeci de săptămâni în fruntea clasamentelor muzicale din întreaga lume, nominalizări și premii câștigate la BRIT Awards, Grammy, Mercury, BBC sau Billboard Awards, ca să le amintim doar pe cele mai importante.

Câștigător de Oscar, rock star, fashionicon, techinvestor, Jared Leto a confirmat prezența sala Electric Castle alături de fratele său, Shannon Leto; altfel spus, 30 Seconds to Mars este oficial pe afișul viitoarei ediții a festivalului. BringMe The Horizon, cea mai ambițioasă trupă rock britanică a momentului, revelația ediției cu numărul 4 a Electric Castle, revin în 2019 pe scena festivalului. Alături de ei, concitadini din Sheffield și frați în stil rock, trupa metalcore While She Sleeps își fac loc pe afișul ediției din iulie 2019.

Metric ajung și ei în România dar și The Vaccines, Boys Noize, Chinese Man, SofiTukker, Kronos Quartet, Lemaitre, Mono, Tommy Cash, Handsome Furssau Viagra Boys., Hospitality Night.

Abonamentele pentru Electric Castle 2019 se pot cumpăra la prețul de 399 lei, pânâ în 20 decembrie, de pe www.electriccastle.com.

