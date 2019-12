Una din aceste tehnologii fara de care omul nu poate sta departe nici macar o zi este telefonul smartphone. Acesta ne ofera privilegiul de a ramane conectati cu tot Globul oricand dorim, chiar si atunci cand mergem cu masina, bicicleta sau cu trotineta.

Sigur, nu este recomandat sa folosesti telefonul mobil in timp ce conduci (ba chiar este interzis si periculos). Cu toate acestea, telefonul mobil poate fi de ajutor in aceasta situatie. Sa initiezi sau sa preiei apeluri cand ai telefonul in mana te poate impiedica sa te concentrezi la drum. De aceea, un suport telefon poate fi de mare ajutor.

GPS pentru navigare (cu suport telefon pentru biciclete si trotinete)

Un suport de telefon trotineta te poate ajuta sa te orientezi mai bine in zonele pe care nu le cunosti atat de bine. Tot ce trebuie sa faci este sa deschizi aplicatia GPS, sa setezi coordonatele rutei, sa asezi telefonul in suport si sa pornesti trotineta. Vei primi indicatii importante care te vor ajuta sa gasesti mai usor anumite repere stabilite.

Conduci trotineta/ trotineta fara a ti se distrage atentie (suport bicicleta sau trotineta pentru telefon)

Statisticile arata ca 90% din accidentele rutiere au loc din cauza distragerii atentiei. Acest lucru este cu atat mai pregnant cand vine vorba despre un telefon mobil. Te poti concentra mai bine la drum atunci cand conduci o trotineta, daca ai telefonul la vedere, in suport, decat daca risti sa iei mana de pe ghidon ca sa scoti telefonul din buzunar pentru a verifica un apel.

Nici nu trebuie sa te opresti din mers, pentru a vedea daca apelul pe care il primesti este unul important. Avand telefonul in privire, pe suportul de trotineta, va fi mai usor sa stii daca trebuie sa te opresti sa preiei un apel foarte important.

Pur si simplu, asezi telefonul pe suport smartphone trotinete/ biciclete si te poti bucura de conducere fara distragerea atentiei, fara sa fii tentat sa iei mana de pe ghidon. Nu mai trebuie sa tii telefonul intr-o mana, in timp ce incerci sa manevrezi trotineta cu o mana. Acest lucru se poate dovedi extrem de periculos.

Muzica Hands Free cu suport smartphone

Iti place sa asculti muzica in timp ce conduci trotineta? Atunci, ai putea investi intr-un suport telefon trotineta, pentru a te bucura de mai multa flexibilitate si distractie. Tot ce trebuie sa faci este sa montezi smartphone-ul pe el, sa-l conectezi prin bluetooth si sa redai muzica preferata atunci cand te plimbi cu trotineta in parc sau in jurul unui lac.

Ce spun utilizatorii despre suport telefon bicicleta/ trotineta:

Foarte practic, usor de montat, calitate foarte buna. Am montat pe Trotineta electrica Xiaomi.

Sigur, durabil, telefonul sta nemiscat in el. Am luat si cateva gropi mari, dar suportul a mentinut telefonul fix.

Acestea sunt cele mai importante 3 avantaje ale unui suport telefon trotineta. Dar exista si alte accesorii de vehicule electrice care pot face ca experienta condusului sa fie mai comoda, mai sigura si mai distractiva. La evoMAG, oferta include pe langa accesorii trotinete si biciclete, suporti telefon din aluminiu, trotinete xiaomi mijia m365 si bratari fitness.

