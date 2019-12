16 decembrie

Perioadele de evitat, negative, negre, nefaste, pe zodii. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 16 decembrie s-au născut Caterina de Aragon, Gebhard von Blucher, Ludwig van Beethoven, Edward Emerson Barnard, Leopold I, Max Linder, Arthur C. Clarke, Philip K. Dick, C. Jinarajadasa, Elena Băcăoanu, Mircea Heroveanu, Noru Demetriad.

În calendarul creștin-ortodox sunt, pe 16 decembrie, Sfinții: prorocul Agheu și Teofana, împărăteasa. Nimic în ”Kalendar” dacii nu făceau ”sfinți” chiar pe toată lumea! Ei glumeam, să vedeți ce diaree de sfinți este în calendarul budist!

„Evenimentul Zilei„, din 16 decembrie 1773, a fost începerea Războiului de Independenţă în America de Nord, pe atunci colonie britanică. Samuel Adams împreună cu alţi o sută cincizeci de fraţi masoni din Marea Lojă „Sons of Freedom” atacă, deghizaţi în piei roşii, (corect politic, nativi) portul Boston şi aruncă în ocean 342 de baloturi de ceai de pe trei nave comerciale englezeşti. Britanicii măriseră nejustificat taxele pe ceai şi alte produse! Scumpirea prețurilor este un motiv de revoluție!

Știți cine i-au recunoscut primii și i-au ajutat pe insurgenți? Francezii și rușii! Ruși au trimis imediat o fregată, un vas militar, ”Бесстрашный” Neînfricatul, cu ajutoare pentru revoluționari, arme, alimente, celebrul praf de pușcă, pulberea neagră imperială rusească și exact 342 de baloturi de ceai negru rusesc. Pe gratis! Ba căpitanul fregatei a făcut și o afacere cu americanii, le-a vândut 30 din tunurile navale pe care le avea la bord. Întotdeauna rușii s-au înțeles cu americanii, o să se înțelegă și acum!

Masonii au fost în primele rânduri ale Războiului de Independenţă, dublaţi de mari oameni politici şi de ştiinţă, de exemplu, fratele Benjamin Franklin. Şi instruiţi de alţi masoni francezi, din Marele Orient, ca, de exemplu, marchizul de Lafayette, autorul de mai târziu a „Declaraţiei drepturilor omului şi ale cetăţeanului” inspirată copios din Constituția americană, la care fusese coautor. Dar şi alţi fraţi masoni din Europa, ca polonezul Kosciuszko Tadeusz sau germanul Von Kalb s-au alăturat insurgenţilor americani.

Tot pe 16 decembrie, dar în anul 1910, are loc, la Issy les Moulineaux (lângă Paris), primul zbor experimental din lume al unui avion cu motor aeroreactor (avionul „Coandă 1910”), inventat, construit şi pilotat de inginerul român Henri Coandă, pionier al aviaţiei mondiale. RADOR.

Tot pe 16 decembrie, în anul 1989, au început violențele în orașul Timișoara. Să fie o coincidență?

Tocmai am primit o listă de la ”Institutul pentru studiul și combaterea activității antiromânești”, făcută după modelul primei liste apărută în primul ziar, apărut la Roma, ”Acta diurna”. Acolo a apărut ”Lista dușmanilor lui Cezar”, eu am primit ”Lista dușmanilor României”. Ia ghiciți domniile voastre, cine se află în capul listei? Daca aveți inspirație, scrieți-mi numai la [email protected], rubrica mea nu are forum, din motive precizate.

Dar altceva doresc să vă spun. Am alocat destul de mult timp pentru calcule și documentare, am folosit programul ”Expert Astrologer 7.1”, Efemeridele NASA și Swiss Astrodienst, mai multe cronologii, mai multe sondaje Gallup din anul 1960, pentru sincronicitate, pentru că se consideră, că, probabil, anul 2020 va fi asemănător cu anul 1960, 1900, 1840… un șir cu perioada de 60 de ani. S-au luat în considerare planetele în zodii și aspectele, teoria prevalenței conjuncțiilor. Așa că sunt gata să vă comunic perioadele, săptămânile, când zodiile pot să aibă perioade negre, negative, mici sau mai mari necazuri, supărări, depresii, boli, accidente, în tot anul 2020:

Berbecul: a doua săptămână din luna aprilie, a doua săptămână din luna iulie, a treia săptămână din luna octombrie.

Taurul: prima săptămână din luna mai, a doua săptămână din luna septembrie.

Gemenii: a treia săptămână din luna martie, prima săptămâna din luna iunie, a doua săptămână din august, a doua săptămână din noiembrie.

Racul: a treia săptămână din februarie, a doua din august, a treia din decembrie.

Leul: a treia săptămână din martie, a doua din septembrie, prima din decembrie.

Fecioara: a patra săptămână din martie, prima din august.

Balanța: prima săptămână din martie, prima din iulie, a treia din octombrie, prima din decembrie.

Scorpionul: a doua săptămână din aprilie, prima din septembrie.

Săgetătorul: a treia săptămână din februarie, prima din mai, a patra din august, a doua din noiembrie.

Capricornul: a patra săptămână din martie, prima din mai, a treia din august, prima din decembrie.

Vărsătorul: prima săptămână din aprilie, prima din august, a doua din noiembrie.

Peștii: a doua săptămână din februaruie, a treia din aprilie, a doua din august, a doua din noiembrie.

Pe lângă aceste perioade nefaste se adugă și cele menționate, pentru toate zodiile în https://evz.ro/horoscop-2020-horoscopul-lui-dom-profesor.html. Cu privire la eclipsele observabile din România și perioadele cu Mercur retrograd.

Ce aveți de făcut? În perioadele menționate trebuie să dați dovadă de mai multă prudență și reținere, să nu trageți tigrul de mustăți, să nu riscați și să vă aventurați în călătorii depărate, în relații cu necunoscuți, sau în domenii profesionale necunoscute.

Prevenit înseamnă pregătit! Ca orientare generală anul 2020 este un an al schimbărilor în bine, sigur și cu partea negativă pe care v-am precizat-o.

O să mai revin asupra chestiunii, acum mă uit la EDM. De fapt la EDMBAC. Adică Electronic Dance Music Best Anime Cinematics. Nu știți ce este? Niște delicioase desene animate, cred că orientale, japoneze, sau chinezești, cu prinți și prițese cu puteri, care se luptă cu demoni și personaje negative, în general pe muzica lui Alan Walker. Pentru mine este mediul perfect ca să-mi golesc gândurile, să meditez fără să mai văd nimic, sau să aud muzica lui Walker, la un moment dat. EDM este, pentru mine, capsa care initiază prin frecvențele folosite și imaginile, unele cu trimitere la unele tehnici secrete, trecerea către deep meditation.

Apoi, spre ora 3 noaptea o să văd un film, unul dintre cele recomandate de domniile voastre, poate RED și RED 2, sunt cu Bruce Willis și o întreagă distribuție de monștri sacri, sunt filme mai vechi bine, dar eu nu le-am văzut. ”O să te distreze, sunt niște aventuri comice, însă mai puțin interesante decât cele pe care le ții tu minte” mi-a spus un pensionar extrem de periculos de la centrala de externe. Uneori, dacă nu întotdeauna, viața bate filmul! Așa cum întotdeauna, dar întotdeauna, avem această speranță neclintită, mâine este o altă zi!

HOROSCOP 16 decembrie 2019

BERBEC Astăzi evită deciziile care duc la schimbări majore. Nu judeca cu asprime colegii sau prietenii. Unele evenimente, lucruri sau persoane pot întârzia din cauza că aşa este destinul lor! Ai oarece probleme de rezolvat, la serviciu sau la locul tău de activitate. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu te întinde mai mult decât poţi, nici la muncă, dar nici în dragoste. De fapt, nu vrei sa recunoşti că lipsa acuta a banilor te face mizantrop!

TAUR Ai trecut printr-o perioada grea, eşti cam obosit şi se apropie sărbătorile. Astăzi este momentul să iei o pauză şi să te îngrijeşti. Abordarea sistematica a situatiei iti furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. Sănătatea este bună, eşti doar obosit, trebuie să eviţi frigul şi schimbările bruşte de temperatură şi umiditate. Eşti intr-o uşoara pierdere de energie cauzată de oboseală şi de numeroasele decepţii. Mâncarea naturală, nemodificată genetic, fructele, mierea şi ceaiurile din planete iţi pot reface vitalitatea!

GEMENI Ai ceva de rezolvat, chiar de luni. Abordarea logică, sistematică a situaţiei iţi furnizeaza datele necesare rezolvarii. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajuror, nu intra în criză de timp! O zi indicată pentru studiu şi activitate laborioasă. Intelectul este bine aspectat, astăzi cel puţin, aşa încât poţi să te implici în lucruri mai importante care necesită o anumită fineţe a gândirii. Idealizează mai puţin situaţia în care te afli şi vei avea o viaţă mai fericită. Nu trebuie să te minţi spunând tot timpul că o să fie bine, dar nici că destinul tau este teribil. Cum îţi aşterni, aşa o să dormi!

RAC Desfăşori multe forţe şi risipeşti multă energie pentru un lucru de nimic. Dar, obţii mai multă libertate în folosirea timpului tău liber. Evită activităţile care nu sunt absolut necesare! A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor prin supermarketuri. Pentru cei născuţi în ultimul decan al zodiei configuraţia generală a horoscopului arată o zi favorabilă: câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus.

LEU Te simţiţi mai bine, după o perioadă de disconfort. Puţină pauză nu strică, este doar începutul săptămânii de lucru. Zi favorabilă corespondenţei, scrie, vorbeşte, socializează, comunică! O veste bună care te face să fii mulţumită pentru că ţi-a confirmat intuiţia. Magnetismul personal este în creştere. O persoană, poate influentă, semn de foc sau de apă, te poate ajuta. Cu toată vremea capricioasă, dar este ”mica vară a Sf.Martin” doreşti să pleci într-o vizită pe la magazine, vizită care poate să-ţi încarce bateriile şi să te relaxeze.

FECIOARA Ce zi paradoxală! Dar, este o zi bună pentru ca să faci bilanţul şi să vezi cât vrei, de fapt cât poţi, să cheltuieşti cu vacanţa de Crăciun. Distracţiile reuşite se fac cu bani puţini! Astrele favorizează cât de cât pe nativii din primul decan al zodiei. Dacă eşti născut în al doilea decan al zodiei nu trebuie să aştepţi nimic bun din partea celorlalţi, astăzi trebuie să te descurci singur. Al treile decan are mici sau mai mari probleme cu sănătatea, în special din cauza schimbărilor rapide climatice.

BALANTA Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile fără să ţii cont de bruiajul cotidian. Veştile primite astăzi te pun pe gânduri. Dar, nu ai multe de făcut! Atenţie la cumpărături, la termenul de valabilitate. Stelele spun c-ar fi bine să iei ceva vitamine cu minerale ca să compensezi rigorile unei vremi capricioase. În general se mai face lumină şi pe strada ta şi ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise şi că până la urmă viaţa, aşa cum este ea, este plină de farmec.

SCORPION Ai primit de dimineaţă o misiune pentru care te simţi bine pregătit şi motivat. Poate să fie şi cumpărarea de globuri, de nimicuri strălucitoare pentru Pomul de Crăciun de la serviciu! Evită astazi orice lucru, vorba, fapta sau gest care pot avea o implicatie pe termen lung. Nu semna contracte, nu incheia intelegeri. Dar orice ai face, nu îţi place! Este ceea ce se numeşte o fundătură sentimentală sau profesională…

SAGETATOR O zi în care nostalgia iernii te îmbie la amintiri şi la un ceai fierbinte. Dacă tot ai luat-o pe panta amintirilor nu este bine să dai telefoane pe la prieteni şi rude, să vezi ce mai fac? Evită împrumuturile de bani. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o decepţie provocată de defecte de comunicare.

CAPRICORN Eşti pe cale să cedezi, într-o afacere, fie cu bani, sau cu amor. Dar astăzi, Pluton, planeta plutocraţilor, îţi dă un plus de energie şi reuşeşti să întorci lucrurile în favoarea ta. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus. Nu-ţi face griji, viitorul îţi este favorabil. Pentru nativii născuţi în ultimul decan: în această perioadă poţi să intâlneşti o persoană deosebită şi astfel de întâlniri îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

VARSATOR Griji, în majoritate, pentru cei dragi, familie. Dar, ai la îndemână soluţiile… Chiar dacă îţi ia ceva timp, în această perioadă de sfârşit de an când timpul e foarte preţios, o să rezolvi! Adică o zi amuzantă cu cu intrigi, comploturi şi lovituri de teatru, surprize şi ambuscade. Atenţie mare ce rol vrei sa joci! După profilul zodiacal ar trebui să iei rolul doctorului. Nu, nu al doctorului House, acela este prea dur pentru nevoia de armonie şi frumos care te caracterizează. Iţi prieşte orice discuţie la o cafea sau la un ceai şi faci planuri pentru viitor. Prietenii te ajuta astăzi chiar fără să-i baţi la cap. Trebuie doar să le ceri nimicuri care nu îi costă. Pe de altă parte trebuie să te gândeşti la invitaţiile pe care le-ai primit. Cu ce o să te îmbraci, ce o să încalţi. Dar bijuteriile? Amuzant, nu?

PESTI La serviciu şi acasă ai mai multe proiecte, planuri, idei importante. Trebuie să te grăbeşti, mai ai doar această săptămână întreagă la dispoziţie! Vine mica, sau marea vacanţă de iarnă! O stare minunata în care rămai toată ziua şi de care va profita din plin anturajul tau. Totuşi, astăzi magia relatiilor sociale este cam departe de modul tau direct de abordare. Vei avea caştig de cauză daca vei adauga şi un zâmbet şi formula: te rog frumos! Cosmosul te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Încet-încet ca un copil care învaţă să meargă te poți pune pe picioarele proprii în afacerea pe care o ai în gând.

Te-ar putea interesa și: