Bianca Andreescu (locul 5 în ierarhia mondială) va începe nefast anul 2020. Jucătoarea canadiancă a anunțat că nu va participa la turneul de la Auckland (Noua Zeelandă) care va începe la data de 6 ianuarie. Andreescu are probleme la genunchi și pentru a nu forța, a decis să se retragă.

„Vreau să vă anunț că nu voi juca la Auckland în acest an! Sunt foarte dezamăgită din această cauză. Am vorbit cu echipa mea și asta trebuie să fac. E cel mai bine pentru mine. Am amintiri frumoase de la acest turneu. Sper să îmi creez altele în 2021”, a anunțat Bianca pe Twitter. Jucătoarea de tenis speră să se recupereze complet, pentru a lua startul la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului urmând să înceapă la data de 20 ianuarie.

Bianca Andreescu a uimit în 2019, după ce a reușit să se impună în cadrul turenului de Mare Șlem US Open.

