HAI România! 1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului







Evenimentul Zilei vă prezintă o mărturie cinematografică unică despre Revoluția din 1989. Unii au căutat moartea pentru a-și găsi învierea, alții au căutat puterea. Urmărește istoria necosmetizată a unui Decembrie 1989 în patru episoade cutremurătoare. Povestită de oameni care au fost în mijlocul evenimentelor. La Revoluție, Adrian Sârbu avea 34 de ani și lucra ca regizor la Studioul Sahia; imediat după spargerea mitingului lui Ceaușescu din 21 decembrie, el a plecat spre Piața Universității cu camera de filmat, acționând inițial ca un „martor și povestitor” care a documentat vizual evenimentele sângeroase de la Baricadă, dar și din interiorul C.C.

Ulterior, acesta s-a alăturat noilor structuri de putere formate în jurul Frontului Salvării Naționale, devenind un personaj-cheie în comunicare și program. În prima parte a acestei ediții speciale, Adrian Sârbu, Ionela Bănărescu și Dan Andronic, reconstituie atmosfera sufocantă a anilor '80 și momentul declanșării Revoluției Române. De la sentimentul de inutilitate și umilință trăit sub dictatura ceaușistă, la scânteia aprinsă la Timișoara, episodul explorează psihologia unui popor adus la disperare.

Discuția culminează cu ziua de 21 decembrie în București – momentul în care Adrian Sârbu decide să ia camera de filmat și să iasă în stradă. Aflăm cum s-a văzut spargerea mitingului oficial, cine au fost primii oameni care au strigat "Libertate" la Universitate și cum frica a fost înlocuită, pentru prima dată, de o solidaritate nesperată.

Material preluat cu acordul Aleph News, prin amabilitatea lui Adrian Sârbu