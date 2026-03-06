HAI România! 🎙️ Există cenzură de stat în România? Sau vorbim doar de o tăcere cumpărată?







În episodul de azi, punem pe masă una dintre cele mai incomode și fierbinți întrebări despre democrația noastră. Suntem cu adevărat liberi să spunem ce gândim sau firele invizibile ale statului și ale partidelor dictează agenda publică? Pentru a diseca acest subiect, Liviu Mihaiu aduce la aceeași masă două perspective esențiale: Mircea Toma (CNA): Vocea din interiorul instituției care reglementează audiovizualul românesc, dar și un activist istoric pentru libertatea de exprimare.

Stephane Luçon (Le Monde): O privire externă, analitică și obiectivă, direct de la una dintre cele mai prestigioase publicații internaționale, care ne arată cum se vede presa noastră din afară. Ce dezbatem în acest episod: Cât de subțire este linia dintre reglementare, protecția publicului și cenzură. Fenomenul autocenzurii și presiunile politice nevăzute din redacții.

Cum distorsionează banii partidelor independența jurnalistică. Avem o presă liberă sau doar un ecosistem de PR politic? Un dialog direct, tăios și fără menajamente despre sănătatea presei din România și despre dreptul tău de a fi informat corect. #podcast #cenzura #libertatedeexprimare #presa #MirceaToma #CNA #LeMonde #Romania