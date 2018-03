Ciutacu A DAT în JUDECATĂ Parchetul și Procurorul General. Jurnalistul cere DAUNE URIAȘE

Parchetul General a refuzat să-i pună la dispoziţie lui Victor Ciutacu ordonanţa de clasare a dosarului în care a fost audiat, dosar deschis în urma unei autosesizări a procurorilor, după difuzarea unei înregistrări cu Traian Băsescu la România TV. Din această cauză, Ciutacu, prin avocata Ingrid Mocanu, solicită daune morale de 100.000 de euro.

Totul a pornit de la difuzarea de către România TV a unei înregistrări audio în care Traian Băsescu discută despre implicarea SRI în procesul prin care a fost condamnat Dan Voiculescu. În urma difuzării înregistrării, Parchetul General a deschis un dosar penal, 40 de jurnalişti de la postul de televiziune fiind chemaţi la audieri. Ulterior, dosarul a fost clasat.

„La 22.12.2017, sub numărul 1856/VIII-3/2017, am primit un răspuns în sensul că: “prin ordonanța din data de 17 noiembrie 2017, în temeiul art. 315 alin. 1 lit. b, raportat la art. 16 lit. a din Codul de procedură penală, s-a dispus clasarea cauzei având ca obiect faptele sesizate din oficiu la data 4 ianuarie 2017, pentru care a fost începută urmărirea penală in rem sub aspectul infracțiunii prev. de art. 297 Cod penal, constând în încălcarea dispozițiilor Codului de procedură penală anterior (art. 306 – 307) privind secretul deliberării în dosarul denumit de mass-media ”Dosarul ICA”.

Acest răspuns reprezintă un refuz nejustificat de soluţionare a cererii mele, întrucât nu mi s-a răspuns la solicitarea transmisă către această instituţie şi nici nu mi s-a motivat refuzul de a-mi fi comunicat un răspuns.

La aceeaşi dată, 22.12.2017, am solicitat expres a-mi fi comunicată o copie a ordonanţei procurorului pronunţată în acest dosar. Nu mi s-a comunicat niciun răspuns la această precizare, ceea ce reprezintă lipsa totală a răspunsului.

Potrivit art. 2 lit i) din Lege: ”refuzul nejustificat de a soluţiona o cerere” reprezintă o ”exprimarea explicită, cu exces de putere, a voinţei de a nu rezolva cererea unei persoane;”

Or, refuzul explicit, comunicat la data de 22 decembrie 2017, prin care mi se transmite doar care a fost soluția pronunțată în dosarul nr. 1/P/2017, fără însă a mi se pune la dispoziție, astfel cum solicitasem, o copie a Ordonanței pronunțate în acest dosar, și fără a mi se transmite care este motivul refuzului, reprezintă ”refuz nejustificat de a soluționa o cerere”, potrivit acestui text de lege. Aceasta deoarece cu exces de putere autoritatea emitentă a înțeles să refuze solicitarea mea, fără a-mi transmite și motivele acestui refuz.

De asemenea, potrivit art. 2 lit. h) din Lege: ”h) nesoluţionare în termenul legal a unei cereri - faptul de a nu răspunde solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, dacă prin lege nu se prevede alt termen;”.

Or, lipsa oricărui răspuns la precizarea mea că nu natura soluției pronunțate era ceea ce am solicitat de la autoritatea emitentă, ci o copie a ordonanței pronunțate, reprezintă nesoluționare la termen a unei cereri.

Precizez că interesul formulării solicitării există, deoarece în această cauză am avut calitatea de martor atât eu, cât și un număr foarte mare de colegi jurnaliști ai trustului de presă din care fac parte.

Mai mult, pe lângă interesul extrem de ridicat al publicului referitor la obiectul dosarului denumit de mass-media ”Dosarul ICA” există un interes public și în a se afla argumentele pentru care s-a pronunțat această soluție, dar și în a se contesta soluția pronunțată, pentru argumente sau cu probe suplimentare.

Astfel, dacă s-a apreciat că jurnaliștii postului România TV cunosc împrejurări relevante despre situația de fapt din acest dosar și s-a dispus citarea lor în calitate de martor, atunci există un interes am meu, atât direct, dar și de factură publică, în a afla ce a lipsit din probatoriul administrat pentru a se dispune o altă soluție și poate, a completa acest probatoriu în mod corespunzător.

De asemenea, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție reprezintă o autoritate publică în sensul Legii, astfel că trebuie să motiveze orice refuz de a soluționa o cerere. Or, se poate constata cu ușurință că fraza care mi-a fost comunicată sub nr. 1856/VIII-3/2017 nu conține nicio motivare în acest sens.

Întrucât nu am primit răspuns la solicitarea mea, am formulat plângere prealabilă împotriva refuzului nejustificat de comunicare a răspunsului, dar nici la această plângere prealabilă nu am primit niciun răspuns.