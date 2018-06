EA este VEDETA INTERNETULUI care câştigă 18 de mii de dolari pentru fiecare POSTARE. TOP 10 influenceri

Vedetele internetului, aşa numiţii influenceri, ar genera numai în SUA un flux de bani în valoare de 570 de milioane de dolari, potrivit unui studiu realizat de Blogmeter, companie de social media intelligence, şi bazat pe date partajate de HopperHQ,





Limitându-se doar la postările de pe Instagram, clasamentul vedetelor internetului arată că pe primul loc se află Huda Kattan (@hudabeauty), care este plătită cu 18 de mii de dolari pentru fiecare post pe Instagram (unde are 25 de milioane de urmăritori), urmată pe podium de Cameron Dallas (@camerondallas, imaginea brandului Dolce & Gabbana, cu 17 de mii de dolari postarea) și Jennifer Selter (@jenselter, star de fitness, 15 de mii de dolari.

Pe locurile patru şi cinci, alte două vedete ale internetului, se află la doi youtuberi, comediantul Nash Grier (@nashgrier) și experta în frumusețe Zoe Sugg (@zoella, care primeşte 13 de mii de dolari pe postare), în timp ce pe al șaselea se află o italiancă, celebra Clare Ferragni (@ chiaraferragni) care are 13 milioane de urmăritori pe Instagram, iar fiecare postare a sa este plătită cu 12 de mii de dolari. După iubita lui Fedez se plasează bloggeriţa Julie Sarinana (@sincerelyjules, cu 10 mii de dolari postarea), urmată de Aimee Song (@songofstyle, 9 mii de dolari) și Danielle Bernstein (@weworewhat, 7 mii de dolari), clasamentul fiind închis de un fotograf din New York, Liz Eswein (@newyorkcity) care are „doar“ 1,4 milioane de urmăritori, şi fiecare postare a sa e plătită cu modesta sumă de 6 mii de dolari. Gândiți-vă la ei atunci când postaţi, absolut gratuit, următoarele voastre fotografii de pe plajă sau selfie-urile cu prietenii, îndeamnă www.ilmessaggero.it.

Pagina 1 din 1