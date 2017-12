Scandalul din Parlament, ziua 2: USR și protestatarii, comparați cu Iliescu și minerii

Deputatul UDMR Marton Arpad a declarat joi, în comisia specială parlamentară pentru legile justiției, că atitudinea de miercuri a parlamentarilor USR i-a amintit de momentul în care fostul președinte Ion Iliescu le-a mulțumit minerilor care au devastat Capitala în sângeroasele evenimente din 1990.





"Să nu fiţi duplicitari. Am ajuns acasă, am pornit televizorul, am văzut imaginea în care vine grupul USR cu telefoane aprinse, apoi intervenţia unui lider al acestui grup care a mulţumit protestatarilor. Eu mi-am adus aminte de iunie '90 când, deşi nu i-a chemat, Iliescu le-a mulţumit minerilor că au venit să apere statul de drept", a spus deputatul UDMR.

Marton Arpad s-a referit la momentul 15 iunie 1990 când președintele de atunci al României, Ion Iliescu, le mulțumea la Romexpo minerilor care devastaseră centrul Capitalei, sediile partidelor de opoziție și bătuseră sute de oameni nevinocați.

Deputatul USR Stelian Ion i-a răspuns deputatului UDMR că nu cei din partidul său au chemat oamenii în stradă. "Referitor la ce a spus domnul Marton, noi nu am chemat oameni în stradă, deşi consider că aceasta este o manifestare de civism şi cred că este ultima redută a democraţiei noastre şi mi se pare o manifestare pozitivă a protesta atunci când nu eşti de acord cu ceea ce se întâmplă în Parlament, oriunde. E un drept fundamental acesta de a protesta. Să fim comparaţi cu Ion Iliescu în '90, care a chemat minerii şi după aceea le-a mulţumit, adică să comparaţi oamenii care protestează în faţa Parlamentului, paşnic, cu minerii care au venit cu bâtele şi au ras tot Bucureştiul, este inimaginabil", a spus USR-istul.

La rândul său, Marton Arpad a adăugat că nu poate accepta violenţa fizică. "Analogia pe care am făcut-o eu era tocmai cu declaraţia că nu noi i-am chemat şi cu asemănarea celor trei elemente, din momentul de începere, a primirii acestor mesaje, inclusiv că aţi făcut o concurenţă neloială camerelor de luat vederi pentru că dumneavoastră aţi transmis de acolo de unde dânşii nu aveau voie să transmită live. Şi au venit mesajele. După care aţi spus că nu i-aţi chemat, după care le-aţi mulţumit. Atât am spus. Eu într-adevăr eram şi în '90 aici, în Bucureşti, şi eram în stradă. Unii dintre colegii noştri au şi fost loviţi. Mai eram în Camera Deputaţilor când minerii, tot ai acelui preşedinte care a dărâmat Guvernul Roman, au intrat în Parlament, eu eram în Parlament şi ieri a trebuit să cobor, şi am mers pe jos printre aceşti protestatari paşnici care bâte într-adevăr nu aveau, dar nici paşnici nu au fost. Agresivitatea comparabilă cu un comportament necivilizat pentru mine a dus la acelaşi sentiment", a arătat Marton Arpad. El a mai spus că în România există o legislaţie privind protestele pe care toată lumea trebuie să o respecte. "Pentru mine este de neconceput ca atunci când unii la Târgu Mureş, care în loc să meargă pe trotuar merg şi pe o parte a carosabilului sunt penalizaţi, iar alţii, seară de seară, pot bloca circulaţia rutieră fără să răspundă nimeni. Am fost şi eu de multe ori în stradă şi probabil o să mai ies, dar niciodată nu am mulţumit nimănui în stradă, cine a protestat violent, că a venit lângă mine. Niciodată. Violenţa fizică nu o pot accepta", a încheiat acesta

După aproape 13 ore de dezbateri, Camera Deputaților a adoptat miercuri pe articole proiectul pentru modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, votul final urmând să fie stabilit în viitoarea şedinţă a Biroului Permanent. Ședința a fost marcată de proteste în plen ale parlamentarilor USR, care au înconjurat pupitrul, au intrat în schimburi de replici cu parlamentarii puterii, au filmat și și-au aprins lanternele de la telefoane. USR-iștii au afișat și pancarte cu „Hoții". De asemenea, s-au înregistrat numeroase conflicte verbale, presărate cu jigniri și limbaj trivial.

