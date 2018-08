Un român din US Army despre PROTESTE și INTERVENȚIA JANDARMILOR. „Nu regret că am votat cu Iohannis, însă sunt profund dezamagit de INCOMPETENȚA si LIPSA de „LEADERSHIP” a acestuia”

Un membru al US Army, Mihai Jurcau, și-a exprimat opinia cu privire la evenimentele recente din Piața Victoriei, mai exact, mitingul anti-PSD.





„Stau departe de polemica politica mai ales pe FB dar…

Nu stiu ce vad altii, insa eu ce vad sunt niste huliganii care nu reprezinta deloc nici o clasa sau opozitie civica si politica, si mai mult nu cred ca acei burtosi fara tricouri si cu masti, reprezinta Diaspora.

Ca si membru al US Army si facand parte si dintr-o unitate de Politie Militara (care pe deoparte se ocupa si cu operatiuni de „Crowd/Riot Control) din cele vazute in imaginile de la TV (si m-am uitat chiar la canalele „anti-sistem”), jandarmii au actionat mai mult decat decent. Trebuie sa fi un total ignorant sau sa nu ai habar deloc de procedurile de operare a unei unitati de Riot Control, sau cel putin a metodelor de operare a fortelor de ordine sa sustii ca Jandarmii sunt instigatorii.

Cand ai huligani care intra ilegal in muzelul Antipa, cand vezi ca se arunca cu pietre, bate, cutite, femei jandarmi batute si lovite cu picioare, dat foc la masini, eu zic ca Jandarmii au actionat mai mult decat decent. In contrast, si pe deoparte din ce am vazut, se vedea clar ca multi dintre acei jandarmi nici nu aveau pregatirea tactica sau poate nu aveau ordinele necesare sa mobilizeze si sa retina acei instigatori.

Gaze Lacrimogene? E OK. Trece dupa o zi, doua … si va zic asta de la unul care 6 ani la rand in fiecare an a luat cate un jet direct in ochi, si asta in „Mandatory Training” de la o distanta fixa si directa de 20 de inci (50 de cm) .

Va intreb… pana azi erau multi lideri din asa zisa opozitie care indemnau la protes, „mobilizau” oameni, ziceau mari si tari ca si ei vor fi acolo. Unde e Ciolos, unde e Orban? Marii lideri ai opozitiei. Nu erau ei cei care pe canalele de stiri vorbeau mare si tare ca si ei au sa fie acolo?

Eu unul nu as vrea sa fiu condus de unul care ia calul pana aproape de frontul de lupta si apoi se intoarce inapoi sa il adape.

Mai mult, avem si un presedinte care pe zi ce trece se dovedeste a fi un lider nu slab, ci foarte slab. Sa zicem ca au fost momente in care jandarmii au facut exces de zel, insa sa condamni actiunile jandarmilor si sa arunci toata vina pe ei, fara a condamna acei huligani mi se pare absurd. Acest om, care se pretinde presedinte se dovedeste tot mai mult ca e rupt de realitate.

Nu regret ca am votat cu Iohanis, insa sunt profund dezamagit de incompetenta si lipsa de „leadership” a acestuia.

Nu ma regasesc in filozofia si politicile PSD-iste (economice, sociale, etc), si sunt absolut dezgustat de pregatirea si prestanta guvernantilor, insa nu voi sustine niciodata o opozitie plina de vorbe demagogice care nu aduce nici o alternativa concreta, nici o propunere viabila, care sa fie sustinute legal si constitutional.

O vorba in politica de opozitie in SUA spune ca „pe timp de opozitie marii lideri isi asuma responsabilitatea si gases solutii, liderii slabi si falsi blameaza.”

Da…dau vina pentru esecul acestui miting, opozitiei inexistente in Romania si mai ales asa zisilor lideri ai acesteia. Schimbarea unui sistem nu se face prin actiuni violente si demagocice, care sunt in esenta actiuni ale unor emotii si ale unor frustrari, semne evidente alea unor lideri slabi. Schimbarile se fac prin argumente concrete, si actiuni civice si politice sustinute legal si constitutional, planificate pe termen lung.

Romania da dovada inca o data ca duce o lipsa acuta de lideri puternici care sa vrea sa cladeasca un sistem si un proiect pe termen lung. O parte din aceasta se datoreaza si faptului ca la noi niciodata un lider isi propune sa creeze alti lideri. Unul dintre liderii mari care mi-au ramas in minte, si sub care am lucrat in US Army imi spunea ca atunci cand subordonatii lui vor ajunge sa fie in pozitia lui, sau mai mare, atunci aceasta ii va valida ca el este un lider bun. El nu vroia sa formeze urmasi, vroia sa formeze lideri.

