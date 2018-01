Un film care elogiază PEDOFILIA are patru NOMINALIZĂRI la Oscar

În plin scandal sexual la Hollywood, un film despre idila dintre un bărbat matur și un băiat de 17 a primit patru nominalizări din partea Academiei.





„Call Me by Your Name” a fost nominalizat la categoriile: Cel mai bun Film, Cel mai bun Actor (pentru Timothée Chalamet), Cel mai bun Scenariu adaptat și Cel mai bun Cântec Original.

Prin nominalizarea acestui film, membrii votanți ai Academiei de Film și-au pus pecetea aprobării personale pentru „prădarea sexuală și abuz”.

„‘Call Me by Your Name’, pelicula lui Luca Guadagnino, este o abil regizată, frumos filmată, splendid jucată lecție de prădare sexuală și abuz”, scrie Cheyenne Montgomery în comentariul său din 25 ianuarie având titlul „‘Call Me by Your Name’ este un film necinstit și periculos”.

„Deși mulți critici ating subiectul problematicei ‘diferențe de vârstă’, marea majoritate minimalizează îngrijorările și umplu de elogii filmul (‘Un triumf erotic’, scrie unul, ‘O minunăție romantică’, afirmă altul)”, continuă Montgomery.

„Însă până și scurtele avertismente privind ‘diferența de vârstă’ nu pun punctul pe i. ‘Call Me by Your Name’ nu vorbește despre un bărbat mai în vârstă și unul mai tânăr. El vopsește în mod fals în culori romantice o relație de exploatare între un bărbat matur și un adolescent. Aceste relații manipulatoare provoacă răni dureroase pe termen lung, pot să o afirm din propria experiență”, scrie autoarea cronicii din Boston Globe.

Iar Montgomery povestește cum ea însăși, pe când era adolescentă, a fost victima manipulării sexuale și abuzurilor din partea unui adult care la început a pozat în protectorul ei.

Și continuă:

„Acest film are potențialul de a provoca mult rău prin normalizarea acestui tip de prădare sexuală. El poate fi periculos în special pentru tinerii LGBT, care sunt mai predispuși la depresii și sinucideri.”

Iar Cheyenne Montgomery conchide:

„Așa că nu, ‘Call Me by Your Name’ nu este o operă de artă. Trebuie să-i spunem pe nume: iar acest nume este ABUZ.”

