Donald Trump ATACĂ Pakistanul, în primul său mesaj pe Twitter din 2018. Acuză Islamabadul că MINTE și susține teroriștii

Președintele Donald Trump a acuzat Pakistanul că minte și înșeală Statele Unite, în timp ce primește miliarde de dolari ca ajutor extern de la americani.





În primul său mesaj pe Twitter din acest an, Donald Trump a acuzat Pakistanul că găzduiește teroriști.

Autoritățile pakistaneze au reacționat cu furie la acest mesaj, spunând că toți banii au fost contabilizți, iar Trump este, da fapt, supărat din cauza „înfrângerii suferite de SUA în Afganistan”.

SUA analizează posibilitatea de a opri ajutorul financiar pentru Pakistan, în valoare de peste 250 de milioane de dolari, acesta fiind întârziat din luna august. Măsura este luată în considerare din cauza eșecului de a distruge mai eficient grupările teroriste, a scris NYTimes.

Ministrul pakistanez al Afacerilor Externe, Khawaja Asif, a declarat pentru Geo TV, un post tv din Pakistan: „Noi am anunțat deja Statele Unite că nu vom face mai mult, așa că declarația lui Trump legată de a „face mai mult” nu are nicio importanță”. El a adăugat că Pakistanul este gata să publice toate detaliile legate de folosirea banilor primiți din partea SUA.

Ambasadorul american în Pakistan, David Hale, a fost convocat la Ministerul de Externe, pentru a i se înmâna un protest legat de mesajul pe Twitter al lui Trump, scrie BBC.

Trump a mai criticat și altă dată Pakistanul, pentru că oferă „un paradis sigur” teroriștilor.

Într-un discurs, în august, liderul american a spus: „Am plătit Pakistanului miliarde și miliarde de dolari, în timp ce ei adăpostesc chiar teroriștii împotriva cărora noi luptăm”. „Este timpul ca Pakistanul să demonstreze angajamentul său față de civilizație, ordine și pace”, a adăugat el.

Secretarul de stat american Rex Tillerson a pus și el presiune asupra Pakistanului, din cauza susținerii talibanilor din Afganistan.

SUA sunt un aliat cheie al Pakistanului, care se bucură de un statut special ca partener al NATO.

Tillerson a arătat că finanțarea „ar putea fi rediscutată, dacă pakistanezii nu doresc să-și schimbe atitudinea sau abordarea față de modul în care tratează numeroasele organizații teroriste din Pakistan”.

Fonduri SUA de milioane de dolari au fost suspendate, pentru că autoritățile de la Islamabad nu iau măsuri suficiente contra rețelei Haqqani, aliată a talibanilor.

NYTimes a scris că oficialilor americani li s-a interzis accesul la un membru al organizației, care ar fi putut să dea informații despre un ostatic american.

Ambasadorul afgan în SUA, Hamdullah Mohib, și fostul președinte afgan Hamid Karzai, au salutat mesajul lui Trump de pe Twitter.

Karzai a scris că tweetul „despre poziția duplicitară a Pakistanului din ultimii 15 ani demonstrează că războiul antiterorist nu trebuie purtat prin bombardarea satelor afgane și a locuințelor, ci împotriva sanctuarelor din afara Afganistanului”.