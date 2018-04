Este frumoasă și celebră, însă puțini cunosc TRAUMA Andreei Raicu. „Nu mai aveam lacrimi să mai plâng...” S-a luptat ani de zile!

Este frumoasă și celebră. Acum a reușit să ajungă la un echilibru, dar, puțini știu că Andreea Raicu a mărturisit că s-a luptat ani întregi cu depresia.





”Am făcut foarte multă psihoterapie şi am citit mult şi am vrut să înţeleg ce se întâmplă cu mine. Nu se poate să ai toate lucrurile astea pe care oricine şi le doreşte şi totuşi să nu fii fericit. Am suferit foarte mult ca mama nu era acasă în perioada copilăriei, pentru că era însoţitoare de bord şi plecările ei au lăsat nişte traume foarte puternice.

Îmi era foarte dor de ea când eram mică şi nu era şi asta mi-a influenţat foarte mult viaţa şi veşnic am avut această teamă de abandon. După care am început să fac terapie pentru că presiunea pe care am simţit-o din partea presei, nu eram obişnuită şi cu revistele de paparazzi.

Am avut la un moment dat o relaţie cu o persoană cunoscută şi atunci presiunea a fost extraordinar de mare şi a fost o perioadă în care oriunde mă duceam era cineva în spatele meu, un aparat de fotografiat, cineva care voia să ştie ceva despre viaţa mea. Voiam să rămână doar a mea (...) Am plâns foarte mult, foarte mult, îngrozitor de mult cred că la un moment dat nici nu mai aveam lacrimi să mai plâng”, a mărturisit vedeta pentru Pro TV.

