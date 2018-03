ION ȚIRIAC și relația ascunsă cu SECURITATEA. ANGAJAMENTUL semnat sub numele de cod TITI IONESCU. Documente istorice inedite.

Ion Țiriac și relația sa cu Securitatea este unul din subiectele importante ale celui de-al doilea număr al revistei Evenimentul Istoric. Numeroase documente inedite sunt publicate în acest număr, care se găsește începând de vineri la toate punctele de difuzare a presei din țară.





Ion Țiriac a fost recrutat în 1963. A fost abandonat în 1966, dar atenția Securității nu a încetat.

"Am dat întâmplător peste el, studiind dosarul „Sportul", în care am găsit diverse note referitoare la Ion Ţiriac şi Ilie Năstase. Aşa se face că, împreună cu un coleg, am cerut şi am obţinut dosarul lui Ion Ţiriac. Într-adevăr, în 1963 a fost recrutat de direcţia de contraspionaj a Securităţii, pentru a fi orientat în zonele în care exista emigraţie. În 1963 apare şi un raport de încetare a colaborări. În dosar, a mai povestit jurnalistul, apar tot soiul de declaraíi, unele ale fostului mare tenismen, altele despre el, depuse de diverşi informatori sau ofiţeri ai serviciilor. Unele dintre ele aveau aspect de bârfă sau erau de competenţa altor organe ale statului, cert este că direcţia de contraspionaj nu era interesată. În schimb, în dosar nu apare nici cea mai mică trimiere către unul dintre cele mai puternice personaje ale acelei perioade (mijlocul anilor "60), fostul premier Ion Gheorghe Maurer." a declarat la Realitatea TV, Dan Andronic, unul din autorii materialului.

Cunoscutul jurnalist a mai afirmat: "În toate dosarele pe care le-am citit nu există un cuvânt despre legătura lui Ţiriac cu Ion Gheorghe Maurer, partener de tenis şi protector, pe care, de altfel, Ţiriac l-a recunoscut drept mentor şi care l-a ajutat în nenumăratet rânduri să aibă un statut privilegiat. E ca o gaură neagră, ca şi cum cineva ar fi extras aceste informaţii, ca şi cum Securitatea ar fi avut ochelari de cal, în zona aceea refuza să privească," a declarat Dan Andronic.

Vă prezentăm unul din documentele publicate de Evenimentul Istoric:

