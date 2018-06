Chris Terhes TRANȘEAZĂ problema ABUZULUI ÎN SERVICIU: „Problema cu pragul se pune pentru că...”

Preşedintele Coaliţiei românilor din SUA, Chris Terhes, vorbește pe contul său de socializare despre decizia CCR, prin care se admite excepția de neconstituționalitate privind abuzul în serviciu, „infracțiune care și în prezent are o definiție preluată din Codul penal sovietic”.





În acest sens, Cristian Terheș subliniază că „aceasta decizie a CCR stabilește că exercitarea atribuțiilor "în mod necorespunzător", cum e și azi în definiția infracțiunii, înseamnă exercitarea "prin încalcarea legii" primare, adică lege adoptată de Parlament sau OUG dat de Guvern”.

Redăm mai jos întreaga postare a lui Cristi Terheș, de pe Facebook:

„Iunie 2016 - CCR pronunta decizia 405/2016 in care admite exceptia de neconstitutionalitate privind abuzul in serviciu, infractiune care si in prezent are o definitie preluata din Codul penal sovietic.

Aceasta decizie a CCR stabileste ca exercitarea atributiilor "in mod necorespunzator", cum e si azi in definitia infractiunii, inseamna exercitarea "prin incalcarea legii" primare, adica lege adoptata de Parlament sau OUG dat de Guvern.

In aceeasi decizie CCR spune ca e nevoie de un "prag" de la care fapta sa fie infractiune, in baza principiului "ultima ratio".

Problema cu pragul se pune pentru ca in definitia infractiunii, asa cum era si in Codul penal sovietic, se vorbeste despre "prejudiciu".

De exemplu, daca lucrezi pentru stat si faci o copie xerox la lucru, aia e infractiune de abuz in serviciu, pentru ca ai creat un "prejudiciu" statului. Daca ai stat pe telefonul de la lucru in interes personal e abuz in serviciu, pentru ca ai creat "prejudiciu".

Decizia CCR 405/2016 e foarte explicita, trebuia pusa in aplicare in 45 de zile de catre Parlament, prin lege, ori de catre Guvern, prin OUG, lucru care nu s-a intamplat.

Pruna a schimbat in 2016 sute de articole in Codul penal si Codul de procedura penala, dar aceasta prevedere nu a modificat-o dupa cum a spus CCR.

Iunie 2017 - CCR pronunta decizia 392/2017, ridicata in dosarul Bombonica-Dragnea, in care spune ca decizia 405/2016 trebuie pusa in aplicare.

E 2018 iar decizia nu s-a pus in aplicare.

Dragnea a avut atat Guvernul cat si Parlamentul, insa decizia CCR nu a fost pusa in aplicare.

Azi, 21 iunie 2018, Dragnea a fost condamnat in prima instanta pentru instigare la abuz in serviciu, adica tocmai infractiunea aia despre care CCR spunea in doua randuri, de doi ani, ca trebuie clarificata.

Pentru neindeplinirea atributiilor de legiuitor Dragnea isi ia ce merita.

Revenind la definitia abuzului in serviciu, Conventia anticoruptie de la New York spune ca o asemenea infractiune ar trebui introdusa de state pentru a combate mai eficient coruptia. Conventia anticoruptie de la New York a fost ratificata prin Legea 365/2004, pe care o gasiti la aceasta adresa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55622

Diferenta dintre abuzul in serviciu din dreptul sovietic, care exista si in dreptul romanesc actual, si abuzul in serviciu din Conventia de la NY, este ca primul vorbeste despre "prejudiciu" in timp ce al doilea vorbeste despre "beneficiu"/"undue advantage", tradus in romana si prin "folos necuvenit".

Forma in vigoare: art. 297 - abuzul in serviciu:

(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o PAGUBA ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

Forma din Conventia de la NY - art. 19, abuzul in functie, din Legea 365/2004:

"Fiecare stat parte are în vedere să adopte măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc a fi necesare pentru a atribui caracterul de infracţiune, în cazul în care actele au fost săvârşite cu INTENTIE, faptei unui agent public de a abuza de funcţiile sau de postul său, adică de a îndeplini ori de a se abţine să îndeplinească, în exerciţiul funcţiilor sale, un act cu încălcarea legii, cu scopul de a obţine un FOLOS NECUVENIT pentru sine sau pentru altă persoană sau entitate."

