Tăriceanu, LOVITURĂ FINALĂ pentru SPP. Decizie IMPORTANTĂ luată de șeful Senatului

După ce Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă și alți miniștri au renunțat la Serviciul de Protecție, vineri a venit rândul lui Călin Popescu Tăriceanu să ia aceeași decizie.





Hotărârea vine în cotextul întregului scandal în care este implicat numele generalului Pahonțu. Încă de la începutul săptămânii, de când a fost învestit Guvernul Dăncilă a afirmat că renunță la Serviciul de Pază, anunță Antena 3.

În urmă cu două zile Tăriceanu declara că SPP ar trebui să se afle în subordinea Ministerului de Interne, şi nu a şefului statului. „SPP se află sub conducerea preşedintelui ţării. Dacă în cadrul serviciilor de informaţii Parlamentul are un rol, întrucât controlează aceste servicii prin comisiile de specialitate, dacă Parlamentul are un rol în numirea şefilor celor două servicii (n.r. - SRI şi SIE), în cazul SPP Parlamentul nu are un rol. Nici Guvernul. Deci, este o responsabilitate a preşedintelui şi eu sper ca preşedintele să nu se facă totuşi că plouă într-o astfel de situaţie.

Trebuie discutată această situaţie inedită şi anormală care, dacă nu va fi rezolvată, va afecta încrederea cetăţenilor în buna şi corecta funcţionare a instituţiilor statului. (...) După părerea mea, e o anomalie. Nu cred că în alte ţări serviciul de pază şi protecţie funcţionează sub preşedinte. Acest serviciu ar trebui să facă parte din ansamblul structurilor care asigură paza şi ordinea şi cel mai normal şi cel mai firesc ar fi fost să se găsească sub umbrela Ministerului de Interne”, a declarat Tăriceanu miercuri la România TV.

Pagina 1 din 1