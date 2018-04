Mărturie EXPLOZIVĂ în scandalul MONSTRU care a aprins SUA: M-a DROGAT și VIOLAT

Procesul lui Bill Cosby continuă în tribunalele din SUA cu noi dezvăluiri făcute de una din presupusele victime ale vedetei. Fotomodelul şi vedeta de reality show Janice Dickinson a susţinut joi în faţa instanţei că actorul Bill Cosby a drogat-o şi a violat-o în 1982, în cadrul celui de-al doilea proces în care actorul este acuzat de agresiuni sexuale, informează DPA.





Împotriva lui Cosby, în vârstă de 80 de ani, una dintre cele mai mari vedete ale televiziunilor din SUA, au fost reţinute trei capete de acuzare pentru agresiune sexuală cu circumstanţe agravante săvârşite împotriva Andreei Constand, pe care ar fi drogat-o şi violat-o la domiciliul acestuia, în 2004.

Cosby nu este judecat pentru vreo agresiune săvârşită asupra lui Dickinson, dar procurorii folosesc mărturiile acesteia pentru a demonstra un model de comportament, susține Agerpres. Avocaţii lui Cosby au pus sub semnul îndoielii mărturia fotomodelului, care diferă de o altă versiune publicată într-o carte de memorii în 2002. Dickinson susţine că a fost încurajată de editori să nu menţioneze agresiunea sexuală în carte, potrivit New York Times. Alte trei femei au spus în faţa instanţei, miercuri, că au trecut prin experienţe similare cu Cosby. Deşi în jur de 50 de femei l-au acuzat pe Cosby că le-ar fi drogat şi violat, procesul are ca obiect doar acuzaţiile Andreei Constand, o fostă angajată a Temple University din Philadelphia, unde a studiat şi actorul. Constand susţine că actorul i-a dat pastile şi a agresat-o sexual pe când se afla în stare de relativă inconştienţă. Actorul de culoare şi-a început cariera ca interpret de stand-up în anii '1960. A cunoscut faima cu serialul de televiziune ''The Cosby Show'', difuzat în perioada 1984-1992, în care a interpretat rolul medicului obstetrician Cliff Huxtable, un iubitor şi înţelept tată de familie din New York.

