Specialiştii militari, DEZVĂLUIRI pentru EVZ: TRAGEDIA AVIATICĂ de la Borcea nu putea fi evitată

Pe lista neagră a celor 26 de MIG-urilor prăbușite după 1990 s-a adăugat aparatul de zbor căzut sâmbătă, lângă Baza 86 Aeriană Borcea. Pilotul Florin Rotaru și-a pierdut viața, la doar 36 de ani. Specialiști militari ne-au dezvăluit că ofițerul afl at la manșa avionului nu a mai avut nicio șansă să se catapulteze, după ce a pierdut controlul aeronavei militare și a încercat să o redreseze.





Aviația militară este în doliu după ce un alt pilot de MIG și-a pierdut viața, lângă Fetești, județul Ialomița, în apropierea Bazei 86 Aeriene Borcea. Pilotul Florin Rotaru, pe care camarazii săi îl porecliseră „Patrax”, nu a mai putut să se salveze, aeronava fiind prea aproape de sol, la o înclinație care nu permitea catapultarea, au explicat specialiști militari.

Unul dintre aceștia a dezvăluit, pentru „Evenimentul zilei”, că, în timpul zborului, din cauze necunoscute încă, pilotul a pierdut controlul avionului pe care a încercat să îl redreseze.

Mai mulți martori susțin că, prin gestul său de a rămâne la manșa avionului MiG-21 LanceR B, locotenent-comandorul Florin Rotaru a evitat o tragedie deoarece aeronava risca să se prăbușească lângă spectatorii care asistau la evenimentul aviatic „Ziua Porților Deschise, organizat de Baza 86 Aeriană.

Viraj fatal, la joasă înălțime

Tragedia a avut loc în jurul orei 13.15, în timpul exercițiului tactic la care participau avioane MIG-21 LanceR B și C, F-16 AM și elicoptere IAR-330 L Puma. „În timpul unui viraj stânga, efectuat la joasă înălțime, de axare pe direcția pistei, avionul MIG-21 LanceR C cu numărul de înmatriculare 6707, s-a prăbușit, lovind solul la un unghi de incidență mic într-un câmp cultivat aflat la nord-est de aerodromul Bazei 86 Aeriene, în afara perimetrului unității, între Autostrada A2 și pragul nordic al PDA”, a descris evenimentul un martor al tragediei.

Salvarea nu mai era posibilă

Un specialist militar ne-a declarat că „situația s-a deteriorat cu rapiditate, iar încercările repetate de restabilire a controlului asupra aeronavei, care control a fost pierdut la un moment dat din cauze ce se află sub investigație, au consumat timpul unei salvări prin catapultare”. Concret, susține specialistul, „în momentul în care aeronava a ajuns la un unghi de înclinare mai mare de 60-70 de grade, salvarea prin catapultare nu ar mai fi fost posibilă”.

A lovit solul cu aripa stângă

La manșa aparatului de zbor se afla locotenent-comandorul Florin „Patrax” Rotaru, în vârstă de 36 de ani, tată a doi copii. El a decedat în urma impactului cu solul. Practic, MIGul s-a prăbușit în urma unui zbor la înălțime razantă, când, spre finalul traiectoriei, avionul a ajuns la un unghi de înclinare de aproape 90 de grade, aeronava militară a atins solul cu aripa stângă. A urmat o rostogolire, pe o lungime de câteva sute de metri, în urma căreia avionul s-a dezmembrat și a fost distrus complet, după explozia combustibilului din rezervoare.

Ancheta

În urma tragediei, din ordinul ministrului Apărării Naţionale, Mihai Fifor, a fost numită o comisie de investigaţie tehnică pentru cercetarea împrejurărilor producerii acestei catastrofe aviatice. La anchetă participă o comisie de specialiști ai Statului Major al Forțelor Aeriene. Totodată, a fost sesizat Parchetul Militar şi au fost sistate zborurile de instrucţie cu acest tip de aeronavă, până la finalizarea cercetărilor. Un raport preliminar urmează a fi dat publicității după 30 de zile.

Comemorat în toate unitățile MApN

