Atenție, șoferi! Bătaia în trafic se poate termina cu o crimă. Întâmplări și anchete dintr-o viață de ziarist

Astăzi scriu despre niște cazuri pe care le cunosc în mod direct. Una dintre întâmplări s-a petrecut duminica trecută, alta prin anii 1993-1994. M-am oprit asupra lor fiindcă astfel de incidente se pot întâmpla zilnic în traficul nebun de pe șosele și oricare șofer, căruia îi cedează nervii sau reacționează impulsiv, poate să se transforme întrun infractor.





Libertatea presei din anii 90 și primii din 2000 a putut fi posibilă și datorită deschiderii pentru dialog și informare a oamenilor din instituțiile statului. De politicieni, nu mai vorbesc, fiindcă erau cei mai conștienți că se vor face cunoscuți electoratului doar prin intermediul presei.

Astăzi, însă, șefii din fruntea instituțiilor au zăvorât porțile pentru jurnaliști în baza Legii 544, iar informarea se face controlat, prin birourile de presă sau de relații cu publicul. Doar jurnaliștii mai vechi, care au avut inspirația și dispoziția de a-și cultiva „sursele”, mai au șansa de a avea un contact direct cu un funcționar public, procuror, polițist etc.

Deci, atenție șoferi! Oricât vă simțiți de lezați, de umiliți, apelați la lege!

Ziarist de la EVZ, atacat în mașină: „Ar trebui să-l iert sau să-l dau pe mâna Poliției?”

Colegul meu de la Evenimentul zilei, Laurențiu Ionescu (n.a. coincidență de nume), a relatat pe pagina sa de Facebook prin ce întâmplare a trecut weekend-ul trecut. Și a pus o întrebare cititorilor săi, legată de modul în care ar fi trebuit să reacționeze el în fața unui agresor. Răspunsurile primite, majoritatea susținând ideea că ziaristul trebuia să-l bată zdravăn pe bărbatul care l-a atacat și să nu-l ierte, m-au făcut să-mi amintesc un caz despre care am scris încărcată de emoție, în urmă cu 25-26 de ani. Am să-l relatez în aceste pagini, dar încep cu ceea ce a pățit ziaristul de investigații, Laurențiu Ionescu.

FOTO: Laurențiu Ionescu

2017. Poveste de duminică, în traficul Capitalei

„Mergeam cu mașina prin București, duminică. În zona Foișorul de foc, pe sens unic, o mașină mică, colantată cu numele unei firme de produse alimentare, bloca drumul, mergând încetișor. I-am dat cu farurile ca să mă lase să trec și să-și vadă de treaba lui (credeam că e după vreo adresă să livreze). În capul străzii, am trecut pe lângă el și am oprit să dau prioritate. Șoferul s-a oprit în dreapta mea, s-a dat jos din mașină și a început să bată cu mâna în geamul mașinii strigând ca apucatul: „Ce bă, dacă ai BMW-u trebuie să te grăbești?”. Nevastămea îmi zice să merg mai departe că ne grăbeam, așa că îl înjur pentru gest, îi explic cam ce ar fi să nu mă grăbesc și să cobor la el, dar plec.

Nu ajung bine în intersecția Ferdinand cu Mihai Bravu că idiotul era după mine. Se oprește pe partea mea, se dă jos, vine iar la geam și începe să urle că l-am stresat în trafic pentru că i-am dat flapsuri, iar el e cu nevasta și copilul în mașină. Eu, ca un mare bou, dau geamul jos și îi spun să mă scuze, pentru că și eu sunt cu nevasta și copilul în mașină și dacă aș fi văzut că nu-i singur, nu-l flăpsuiam. Moment în care am ițit capul pe geam să mă uit la el în mașină, că nu se vedea nimic din cauza colantării. Rapid mi-a cârpit un pumn în nas, de sus în jos, de m-au pocnit și lacrimile și sângele, instantaneu. Mi-am scos centura și am coborât după idiot. Ei bine, omul a luat-o la fugă în jurul mașinii, urlând ca din gură de șarpe că „ăla cu BMW-ul vrea să-l omoare pe el și familia lui”. I-am făcut câteva poze și am plecat, pentru că, recunosc, nu am reușit să-l prind. În spatele meu a venit o altă mașină, un Renault vișiniu (dacă citește, să știe că-i mulțumesc pentru sfat), al cărei șofer mi-a spus să mă duc la Poliție ca să depun plângere, pentru că nebunul ăla încă urla în interesecție. Așa am făcut, m-am dus la Poliție și am depus plângere.

Fix când îmi dădeau polițiștii trimitere la IML (Institutul Medico- Legal), a apărut și idiotul. A început să își ceară iertare, sămi promită fel de fel de chestii, să mă roage să-l iert. I-am spus că l-aș fi iertat dacă rămânea să ne batem și dacă nu făcea circ. Dacă tot a dat, ce mare șmecherie mai era să și rămână până la sfârșit, să vedem care rămâne în picioare. În concluzie, m-am dus la IML și mi-au făcut investigarea, urmând să elibereze certificatul medico-legal. Acum totul e bine. Fiul meu, care a fost martor la toată povestea, m-a poreclit Rudolph, după renul cu nasul roșu al lui Moș Crăciun. Am înțeles că până mâine o să se învinețească rău, dar nu-i bai.

Vă întreb și pe voi, merită să-l iert? Părerea mea este că nu. Omul este labil psihic, probabil că-și bate nevasta acasă și își terorizează copilul. În același timp mă gândesc că, dacă îl prindeam, îl omoram în momentul ăla. Mă mai gândesc că și mâine ar putea face la fel. Mă chinuiesc să-i găsesc o scuză și să-l iert. Până acum toți cei din jurul meu, inclusiv de la oficiali, mi-au spus să nu îl iert. Voi ce părere aveți?”

