IMAGINEA care ar putea schimba SOARTA concursului EXATLON. Vladimir Drăghia, atins la punctul sensibil. „Aș pleca ÎNOT dacă ar avea nevoie...”

O întrebare adresată de Cosmin Cernat i-a făcut pe concurenții de la Exatlon să se destăinuie și să-și dea frâu liber dorului pentru cei de acasă. „Scoateti lavaliera, o puneti pe masa, va luati la revedere si plecati sau ramaneti in continuare la Exatlon?”, a fost întrebarea care i-a făcut pe concurenții Exatlon să fie maxim de emoționați. Răspunsul dat de Vladimir Drăghia i-a lăsat pe toți fără cuvinte...





Unul dintre cele mai frumoase raspunsuri a fost dat de Vladimir Draghia, care a spus ca, daca ar afla ca iubita si fetita lui ar avea nevoie de el, ar plecat inot catre ele.

"Dacă Alice si Zora ar fi aici, as lua-o inot spre ele. Eu am venit aici fiindca mi-a permis Alice si daca as sti ca au nevoie de mine nu as avea nicio problema sa plec acum de aici, oricat de mult inseamna aceasta experienta pentru mine. Pentru noi trei am venit eu aici, pana la urma de asta sunt aici, pentru noi. Daca ele ma vor acasa, inseamna ca acolo trebuie sa fiu", a declarat Vladimir Draghia.

