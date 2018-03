Mesaj VIRAL: Pentru schimbarea cearşafului de pe patul din SPITAL trebuie sa le DAI BANI asistentetelor

"Imi iubesc tara si ma mandresc peste tot in lume cu faptul ca sunt romanca, dar nu pot sa inteleg de ce noi intre noi nu putem sa ne respectam si sa ne oferim tot ce este mai bun!

Din septembrie m-am mutat in Los Angeles pentru o perioada, dar pentru mine acasa inseamna #Romania. Acum am venit in tara din cauza ca tatal meu se afla in spital. Am fost sa-l vizitez, sa ii fiu alaturi si am ramas socata de conditiile de la etajul 1, Sectia Medicala 2, din cadrul Spitalului judetean Constanta. Doamna doctor care are grija de tatal meu este deosebita si corecta, insa asistentele nu au vrut nici macar sa stea de vorba cu mine cand le-am atras atentia ca trebuie schimbata branula. Ca sa nu mai spun ca pentru schimbarea cearsafului trebuie sa le dai bani.

Mizerie, dezinteres si lipsa de respect fata de pacienti. Asta am intalnit astazi. Eu cred, totusi, ca putem mai mult de atat", a concluzionat Alexandra Stan.