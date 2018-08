SCANDAL în PSD! Un consilier este ACUZAT că a BĂTUT un tânăr până l-a lăsat INCONȘTIENT pentru că răspândea mesaje anti-PSD

Un consilier PSD-ist ai unei comune din România a bătut un consătean pentru că a indrăznit să distribuie mesaje anti-PSD și pentru că îl susține pe primarul liberal al comunei.





Anunțul a fost făcut de primarul comunei vasluiene Vinderei, Ionuţ Ghiur.

Edilul comunei a scris pe Facebook că consilierul local Antohi Sterică a bătut un tânăr din comună și că îi amenință familia.

Se pare că totul a pornit după ce tânărul agresat a distribuit pe Facebook mesaje „M..E PSD

„Vreau să aduc în atenţia conducerii judeţene PSD Vaslui,comportamentul huliganic al domnului consilier local Antohi Sterică. Domnul consilier se pare că de la vorbe urâte, ameninţări, injurii a trecut la fapte, aseară l-a lovit pe tânărul Bumbaru Ionut,fără motiv (sau mai bine zis,de ce ţine cu primarul actual care este un cap ...),i-a spart buza şi l-a lovit cu picioarele şi pumnii lasându-l inconştient. Îl rog insistent să-mi lase familia în pace, să nu îi mai ameninţe pe cei doi fraţi ai mei care locuiesc în Vinderei, ei au copii de crescut. Aceste apucături, domnul consilier local le-a deprins în perioada în care a fost p reşedintele asociaţiei crescătorilor de animale,unde împărţea subvenţia cu pumnii (mai mulţi pumni decât bani,crescătorilor de animale). Aceste lucruri trebuie sa se oprească aici şi acum pentru a nu degenera în ceva neplăcut pentru toată lumea. Ajunge, domnule consilier!”, a scris primarul conducerii PSD Vaslui, într-o postare pe Facebook.

Pe de altă parte, acuzațiile primarului sunt negate de consilierul PSD, care susțne că bărbatul s-a lovit singur:

„Eu chiar nu l-am agresat pe acest Bumbaru sâmbătă seara! Ne-am întâlnit, întradevãr, dar el era într-o stare avansată de ebrietate, este cunoscut ca un foarte puternic băutor, pot sã spun chiar alcoolic, prietenul domnului primar. A fost pus intentionat de domnul primar să mă instinge, prin cuvântul care se practicã acuma, M..E PSD. A trecut la lucruri personale. Mă ştie toată lumea din comunitate, drept o persoană care nu am agresat pe nimeni niciodată! Că poate am avut schimburi verbale, e altceva! Dar domnul primar consideră că politica se face ca la nivel naţional, cu M..E PSD! Dar nu l-am lovit eu pe Bumbaru! În starea în care era, probabil, eu nu zic, probabil, s-a lovit singur de ceva! Cred că domnul primar îşi simte amenintat scaunul de către mine, dar eu nu am nicio intentie de a candida. Clar să fie: nu l-am bătut pe Bumbaru! Am şi martori la asta! Nu am ameninţat pe primar cu nimic, nu i-am ameninţat familia. Sunt numai minciuni!”.

