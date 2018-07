Românii din Diaspora nu vin la miting în masă

Pe rețelele de socializare și în presă organizarea mitingului din 10 august e în forfotă și prezența românilor din diasporă pare a fi copleșitoare.





Se pare că organizarea fără cusur este doar în online, deoarece ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero, susține că are semnale că nu va fi un numar atât de mare de manifestanți pe cât se anunță. „Nu am această informație, în cadrul întâlnirilor pe care le-am avut cu comunitățile noastre nu am auzit să vină în țară la acest miting. Acum vom vedea, e dreptul fiecaruia să protesteze”, spune Intotero.

Ministrul a adăugat că în comunitățile pe unde a fost, cei mai mulți români sunt foarte bine integrați și își doresc să fie mai bine informați cu ce se întâmplă în localitățile de unde provin. Organizatorul mitingului împotriva guvernului Dăncilă, fostul social-democrat Emanuel Cioacă, a anunțat că un milion de români din diaspora vor veni în București.

