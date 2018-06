Cea mai FRUMOASĂ ROMÂNCĂ. Cum ARATĂ studenta care ne reprezintă la MISS EUROPE WORLD 2018 - GALERIE FOTO

În urma unei selecții naționale, Maria Ioana Hanzu, studentă la Jurnalism, va reprezenta România la Miss Europe World 2018. Sibiana de 20 de ani întoarce toate capetele și nu este greu de văzut de ce.





Concursul, care va avea loc în Beirut, capitala Libanului, în perioada 23 februarie - 14 martie, va reuni aproape 40 de candidate din tot atâtea țări care se vor întrece pentru coroană, conform unui comunicat al Miss Europe World Romania.

Maria Ioana Hanzu are vârsta de 20 de ani, 1,70 m înălțime și dimensiunile 85-62-90. Născută în Sibiu, tânără urmează în prezent cursurile Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din București.

„Este o onoarea pentru mine sa reprezint România în competiția internaționala de frumusețe Miss Europe World 2018.

Fiind prima mea experiență de acest gen, va fi o provocare pentru mine, având șansa de a învață lucruri noi, de a-mi testa cunoștințele și de a acumula o experiență extrem de valoroasă.

Responsabilitatea pe care o am în acest moment promovând România și turismul României în Liban, mă ambiționează și ma impulsionează pentru a da tot ce am mai bun in vederea ocuparii unui loc cat mai bun pe podiumul Miss Europe World 2018.

Le sunt profund recunoscătoare tuturor celor care au avut încredere în mine și m-au susținut de la bun început, familiei mele pentru încredere și suport, dar și agenției ExclusivEvent pentru că m-au considerat cea mai potrivită pentru această misiune”, a spus Maria Hanzu.

Tânara studentă a fost una dintre cele 24 de finaliste Miss Universe Romania 2017.

Pasiunile ei sunt vaste, de la lectură, la sport și la modeling. Pe viitor, Maria își dorește să urmeze cursurile unei școli de televiziune, dar și să câștige cât mai multe competiții de frumusețe.

Sursa FOTO: Facebook

