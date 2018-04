RĂZBOIUL PREZIDENȚIABILILOR. „Iohannis a scos-o pe Firea la tablă, nu invers!” Dan Andronic despre profilul PREȘEDINTELUI-PROFESOR

O ieșire cu bicicleta a președintelui urmată de un schimb de replici dur între Gabriela Firea, primarul General și Klaus Iohannis. De data aceasta, pe tema traficului aglomerat din București. Cei mai mulți au speculat că ar fi deja o primă bătălie din războiul cursei pentru prezidențiale. Jurnalistul Dan Andronic a explicat la Antena 3 care este profilul președintelui Iohannis și cine a scos pe cine la tablă în această primă rundă dintre Firea și Iohannis.





„Vom asista în perioada care urmează la mai multe informații în acest sens. Klaus Iohannis este un profil de președinte pe care nu l-am mai avut. În următoarea perioadă, va deveni mult mai prezent în această zonă a politicii, o zonă în care, într-adevăr, până acum nu și-a făcut simțită prezența. Primul lucru în legătură cu profilul președintelui a fost ideea de profesor. Cred că Klaus Iohannis a scos-o pe Gabriela Firea la tablă și nu invers”, a declarat Dan Andronic, într-o intervenție telefonică la Antena3. Iohannis se vaită de trafic, Firea visează la președinție. PROPUNEREA Primarului General. „Domnul preşedinte şi-ar dori un schimb de job-uri?”

Reamintim că primarul Capitalei, Gabriela Firea i-a răspuns preşedintelui Klaus Iohannis, care s-a plâns de traficul infernal, ea afirmând că această problemă nu este de acum şi că Bucureştiul nu se poate compara cu Sibiul.

“Să înţeleg că se doreşte un schimb de job-uri, domnul preşedinte şi-ar dori un schimb de job-uri, să vină la Primărie, iar eu la Preşedinţie?”, a spus, ironic, Gabriela Firea.

“Am ascultat declaraţia domnului preşedinte Klaus Iohannis. Apreciez că foloseşte bicicleta, sper că nu doar în acest scop, de a se întâlni cu presa la Arcul de Triumf, pentru că şi eu, şi familia mea folosim bicicleta. Aş mai adăuga faptul că este regretabil modul în care domnul preşedinte, ca fost primar al Sibiului, face astfel de afirmaţii, ca o persoană care nu cunoaşte din interior administraţia publică locală”, a declarat Gabriela Firea, luni seară, la Antena3.

Firea a mai spus că problema traficului aglomerat din Capitală nu este de când a devenit ea primar şi că lucrurile sunt mai complexe şi nu se poate face referire la ele ironic, ”în plimbarea bicicletei”.

“Noi am încercat prin Planul de Mobilitate Durabilă să deblocăm toate aceste probleme. Nu se poate compara Bucureştiul cu Sibiul, care are doar 150.000 de locuitori, cât are jumătate dintr-un sector al Capitalei. Sunt probleme complexe si nu se poate face referire la ele ironic, în treacăt, în plimbarea bicicletei (...). Să înţeleg că se doreşte un schimb de job-uri, domnul preşedinte şi-ar dori un schimb de job-uri, să vină la Primărie iar eu la Preşedinţie?”, a mai spus primarul Capitalei.

