Reîncepe războiul Orban-Bușoi! Mizele reglărilor de conturi

Vechiul război dintre Ludovic Orban și liderul PNL București, Cristian Bușoi, este pe cale să răbufnească din nou, după ce președintele liberalilor a decis anularea dizolvării filialei Piatra Neamț, dând astfel câștig de cauză primarului Dragoș Chitic, în detrimentul taberei coordonate de Mugur Cozmanciuc, șeful peneliștilor nemțeni.





Mugur Cozmanciuc – sursele EVZ susțin că va fi mazilit peste o săptămână, în urma evaluării pe care o va redacta secretarul general Robert Sighiartău, secondat de Cătălin Moroşanu, luptător K1, kikboxer şi pugilist – este sprijinit vehement, în spatele ușilor închise, de Cristian Bușoi și Tinel Gheorghe. Unul dintre contestatari este deputatul Florin Roman, care îl critică în termeni duri pe Cozmanciuc, pentru că a generat războiul de la Piatra Neamţ.

Potrivit acelorași surse, Cristian Bușoi e conștient că, după debarcarea lui Mugur Cozmanciuc, atenția lui Ludovic Orban se va canaliza, rapid, asupra organizațiilor din Capitală conduse, aproape în totalitate, de apropiații săi. Așa cum ”Evenimentul zilei” a dezvăluit, nemulțumirile lui Orban vizează, în principal, liderii de la sectoarele 3, 5 și 6, pe care îi consideră lipsiți de inițiative și de vizibilitate. Momentan, singura concesie pe care Orban este gata să i-o facă lui Bușoi este să-l mențină la șefia PNL București, numai că acesta nu este dispus să accepte debarcarea colaboratorilor săi.

Vrea să deschidă lista pentru PE!

În realitate, adevărata miză a lui Cristian Bușoi este aceea de a deschide lista PNL la europarlamentarele din mai 2019, dar Ludovic Orban nici nu vrea să audă despre un astfel de scenariu. În realitate, după ce dosarul său a comportat o finalizare favorabilă în instanţă, așteptările din PNL sunt foarte mari în ceea ce-l privește pe Orban, care este presat să declanșeze curățenia de primăvară în partid. De partea cealaltă a baricadei, tabăra lui Cristian Bușoi susține că, sub pretextul unei așa-zise eficientizări a organizaţiilor, Ludovic Orban nu face altceva decât să-și propulseze fidelii în funcții de conducere.

Curăţenia de primăvară

Vă reamintim că, la începutul lunii martie, Orban a anunţat toleranţă zero în ceea ce priveşte înţelegerile subterane PNL-PSD. „Gata cu blaturile cu PSD, v-o spun din capul locului! Sunt un om blând, care iubeşte oamenii, care întotdeauna am preferat în acţiunea politică să conving, nu mi-a plăcut să fiu ascultat de frică (...), dar nu voi mai accepta ca 75-85% din partid care munceşte să bată pasul pe loc din cauză că 25% din partid nu munceşte. Nu mai vreau să se facă opoziţie numai la nivel naţional sau unii lideri judeţeni să facă opoziţie, dar numai cu mesaje legate de palierul naţional. Vreau să văd fiecare lider judeţean cum dă cu parul în preşedintele Consiliului Judeţean PSD, în primarul PSD, în prefectul PSD, în toţi şefii de deconcentrate. Cine nu are puterea să abandoneze de-acum, să-l lase pe altul mai puternic şi mai curajos!”, a declarat Ludovic Orban.

