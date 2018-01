PSD ARE PLANUL ANTI-IOHANNIS: acceptă noua variantă de premier sau VA FI SUSPENDAT! Olguţa a lansat anunţul de BREAKING NEWS

Demisia lui Mihai Tudose a lăsat locul liber la Palatul Victoria. Social-democraţii s-au mişcat rapid şi au decis: Mihai Fifor este propunerea pe care i-o vor prezenta preşedintelui Klaus Iohannis pentru postul de prim-ministru al României. Dacă şeful statului nu va fi de acord, aşa cum susţinuse la înlocuirea fostului premier, Sorin Grindeanu, se are în vedere suspendarea acestuia.





Informaţia a fost livrată de ministrul Muncii, Lia Olguţa, Vasilescu, luni seara, la TVR. „Luam in calcul si o manevra din partea Presedintiei. Vom merge la Cotroceni cu toate semnaturile parlamentarilor. In acel moment, presedintele Iohannis nu va mai putea spune nimic. Vom demonstra ca avem o majoritatea calificata pentru a cere un nou Guvern.

Daca Iohannis nu va dori, vom trece la solutia de avarie. Daca nu se respecta Constitutia Romaniei, care spune ca daca exista o majoritate calificata… Nu s-a discutat in interiorul PSD, dar am discutat cu juristii nostri. In cazul in care presedintele nu va respecta Constitutia, este un motiv de suspendare a preşedintelui.

In momentul in care va vedea o lista de semnaturi, ca exista o majoritate, Iohannis nu va avea nici un motiv sa ne puna piedici. Eu stiu ca Ludovic Orban vrea să fie premier, dar va trebui să mai aştepte. Pe mine nu ma intereseaza postul de prim-ministru.”