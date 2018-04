PROTOCOALELE SRI-DNA ar putea ARUNCA ÎN AER multe DOSARE. „Cei trecuți prin justiție în ultimii ani vor face plâgeri penale...” DEZVĂLUIRI EXPLOZIVE!

Scandalul desecretizării protocoalelor SRI-DNA pare să fi deschis o Cutie a Pandorei ce a stat închisă multă vreme de-a lungul timpului. Dezvăluirile lui Daniel Morar, fost procuror-șef al DNA, care a devoalat că Laura Kovesi a fost avertizată că protocolul cu SRI încalcă legea, însă a acceptat să îl pună în aplicare, a generat noi reactii din partea practicienilor Dreptului. Mai exact, avocatul Adrian Toni Neacșu, fost judecător si membru CSM, acuză că implicarea SRI în activitatea de urmărire penală în baza protocolului incheiat cu PICCJ este nelegală, la fel ca și Hotărârea CSAT care permitea aceasta intervenție.





Ițele desecretizării protocoalelor dintre DNA și SRI par să se încurce mai mult cu fiecare zi. În timp ce Comisia de Control a SRI va verifica veridicitatea acestora, iată că Daniel Morar, fost procuror şef al DNA, actualmente judecător CCR, a decis să rupă tăcerea.

Mai exact, acesta a mărturisit, într-un interviu acordat jurnalistei Sorina Matei, că atâta vreme cât a fost şef la DNA, protocolul semnat în 2009 nu a fost agreat, dar nici aplicat sau respectat. Morar a mai devoalat că, atât timp cât a condus DNA nu au existat echipe comune de lucru cu SRI în activitatea de cercetare penală.

SRI a publicat vineri protocolul de colaborare cu Parchetul General, după ce reprezentanţii PG au anunţat că în urma unei analize au ajuns la concluzia că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru declasificarea documentului semnat în 2009.

Pe cale de consecinta, avertizează avocatul Adrian Toni Neacsu, potrivit jurnaliștilor de la Lumea Justiției, toti cei care au fost trimisi in judecata in acesti ani, in baza colaborarii dintre parchete si SRI, vor depune plangeri penale, pe modelul Mediafax, care in urma cu o zi a sesizat Parchetul General cu privire la infractiunile comise in cadrul protocolului PICCJ-SRI.

La randul sau, avocatul Mihai Paul Neamt a concluzionat intr-o scurta analiza ca protocolul incheiat intre SRI si Parchetul General reprezinta un act de tradare nationala care a "golit de continut un intreg ansamblu de drepturi fundamentale si constitutionale".

Avocatul Mihai Paul Neamt a postat un mesaj dur pe pagina sa de Facebook:

"Despre protocol cu amaraciune

Am zis sa stau cateva zile si sa ma gandesc ce inseamna pentru mine ca avocat/cetatean protocolul, sa incerc sa vad daca il pot percepe ca un act de patriotism (a.s.v. Patriot act al USA), ca pe un act firesc de eficientizare a colaborarii interinstitutionale sau, in fine, ca pe un act de tradare a pricipiilor fundamentale ale instructiei penale.

Am incercat din rasputeri, de fiecare data cand analizand un dosar de urmarire penala si mi se parea ca ceva nu este in regula, sa atribui neregulile unui exces de zel izvorat din buna-credinta si sa nu ma las cuprins de teorii conspirationiste, neputand a crede ca derapajele si incalcarile unor proceduri si-ar avea originea intr-o schema elaborata la nivel superior.

Azi, ma minunez cat de credul am fost crezand acest lucru, crezand ca odata cu juramantul depus magistratii procurori chiar devin independenti, supusi doar legii si propriei constiinte si pot concluziona, protocolul incheiat intre PICCJ si DNA este un act de tradare nationala, un act prin care deopotriva, ofiteri SRI si procurori, majoritate lor cred eu de buna-credinta si contrar vointei lor, au fost angrenati intr-un scenariu sinistru menit a goli de continut un intreg ansamblu de drepturi fundamentale si constitutionale.

Prin implementarea protocolului, artizanii acestuia (oare cine or fi?) au tins la “militarizarea” si supunerea la ordin a procurorilor astfel incat, atunci cand pretinse interese de “securitate nationala” o cer, orice cetatean, mai mic sau mai mare, sa poata beneficia in intreaga sa splendoare, cu focuri de artificii, de Procesul lui Kafka.

La cat de iluzorii devin drepturile noastre in contextul in care “fiinte superioare” decid ca democratia nu poate fi protejata decat prin comandouri justitiare situate in campul tactic al ordinului de serviciu, cu amaraciune afirm ca mi-e frica de protectia ce mi-o ofera Statul Roman", a concluzionat avocatul urmare scandalului protocoalelor.

Avocatul Adrian Toni Neacsu a postat și el un mesaj pe rețeaua de socializare:

"Sa incetam cu dezinformarea asta.

SRI nu a avut niciodata dreptul sa puna in aplicare mandatele de interceptare de drept comun. Pe vechiul cod de procedura penala se prevedea asa "Procurorul procedeaza PERSONAL la interceptarile si inregistrarile prevazute in art. 91/1 sau poate dispune ca acestea sa fie efectuate de ORGANUL DE CERCETARE PENALA."

SRI nu era niciodata organ de cercetare penala, cu exceptia infractiunilor privind siguranta nationala. (art 14 din Legea nr. 14/1992: "Organele Serviciului Roman de Informatii nu pot efectua acte de cercetare penala...").

SRI-ul nu a avut niciodata dreptul legal sa faca transcrierea inregistrarilor. "Convorbirile sau comunicarile interceptate si inregistrate care privesc fapta ce formeaza obiectul cercetarii sau contribuie la identificarea ori localizarea participantilor sunt redate integral intr-un proces-verbal de PROCUROR sau de lucratorul din cadrul POLITIEI JUDICIARE delegat de procuror". Justificarea Protocolului in baza vechiului Cod de procedura penala este rusinoasa si disperata.

Implicarea SRI in urmarirea penala este nelegala atat potrivit codului de procedura penala anterior, cat si celui actual. Exact asta a spus d-ul Daniel Morar in interventia de la Sorina Matei

