PLAN DIABOLIC DEJUCAT la protestele #rezist. „O să aflaţi de la instituțiile statului cine a fost în spatele provocării”

Protestele #rezist au scos sâmbătă zeci de mii de români pe străzile marilor oraşe, dar acest eveniment se putea termina tragic. Asta susţine politicianul Gelu Vişan, care este convins că au existat interese pentru deturnarea protestelor dedicate guvernării PSD.





Membru PMP, Vişan a declarat pe contul său de Facebook că „România a trecut prin cea mai grea experiență de la Mineriadă încoace”.

„Ziua cea mai lungă.

România a trecut azi (n.r. – sâmbătă, 21 ianuarie 2018) prin cea mai grea experiență de la Mineriadă încoace. Protestul de azi s-a încheiat fără ca cei care au imaginat provocări violente să-și ducă la bun sfârșit planul; din păcate aceasta s-a întâmplat în mod exclusiv doar datorită profesionalismului jandarmilor și nu spiritului civic al protestatarilor sau responsabilității politicienilor.

Mulți dintre cei care au citit această pagină sau au urmărit intervențiile mele publice nu au înțeles că pur și simplu am avertizat asupra unui plan diabolic imaginat de minți bolnave.In demența lor, mulți din cei cărora le-am devoalat planul au turbat pur și simplu; alții au așteptat să vadă victime să vadă dacă am avut sau nu dreptate. Dacă nu ar fi fost mobilizarea și pregătirea excepțională a jandarmilor, a unităților MAI, SRI și MAPN, am fi asistat la un dezastru.

La un moment dat, protestatarii înșiși au cerut sprijinul jandarmilor. In timp, o să aflați de la instituțiile statului cine a fost în spatele acestor provocări de care am vorbit de pe 02 Ianuarie.

M-au dezamăgit două lucruri: ura nedisimulată a unor protestatari sau susținători ai lor care își doreau violențe, doar pentru a instaura anarhia, și răutatea politicienilor, care, în căutarea unui vot în plus, au umplut ecranele cu declarațiile lor din piață, lăsând la o parte pe cei care au plătit bani și mijloace de transport doar pentru a trimite tineri care nu știau foarte bine ce vor, la proteste și care de-abia așteptau să se întoarcă acasă.

Ce s-ar fi întâmplat cu voturile lor dacă provocatorii și-ar fi dus planul la bun sfârșit? Am constatat totodată că simpla mea calitate de membru al unui partid deranjează pentru că îmi spun răspicat părerile, lucru care mă face să mă gândesc foarte serios dacă mai merită, cu toate că eu insist să spun că vorbesc în nume propriu, ca cetățean, ca analist politic.

La final, vreau să felicit din tot sufletul pe toți cei implicați în Dejucarea unui plan diabolic pentru efortul infernal pe care l-au făcut zilele acestea. Îmi doresc ca Ministerul de Interne să informeze public care a fost concret acest plan, dacă nu, când ne vom mai fi calmat, o să o fac eu; sper însă că cei care au meritul principal să o facă ei.

România a mai arătat încă odată lumii că nu este terenul de bătălie al nimănui, ci o națiune care-și merită locul in rândul Națiunilor respectate ale lumii. O noapte liniștită!”, a scris Vişan la puţin timp după terminarea protestelor #rezist, care au scos zeci de mii de români pe străzile marilor oraşe ale ţării.

