Ozana Barabancea, atac NECRUŢĂTOR la producătorii care i-au folosit imaginea la PASTILELE de SLĂBIT

Ozana Barabancea, arată minunat după ce a slăbit 40 kilograme cu ajutorul operatiei de micşorare a stomacului, pe care a făcut-o pe 20 iunie, 2017. O companie de medicamente care vinde şi pastile de slăbit i-a folosit imaginea fără acordul artistei minţind că a slăbit cu ajutorul produselor lor.





Nu este pentru prima dată când se foloseşte imaginea unei persoane publice minţindu-se că a slăbit cu pastile sau cine ştie ce diete. Contra unei sume de bani, persoanele publice mint spund ca au slăbit consumând aceste tratamente cu zero rezultate.

Ozana Barabancea este printre puţinele vedete care a demascat acestă practică şi iată ce scrie pe reţelele de socializare:

"(...)Eu m am operat de micsorare de stomac la dl dr #RubinMunteanu la #BariClinic ! Pe 20 iunie 2017! Si atat ! Ma amuz de acest abuz ! Sunt tot felul de PR disperati sa vinda si imi folosesc imaginea pentru a baga pe gat medicamente de care eu nici nu am auzit! (...) Sunteti impostori ! Ati luati imaginea mea si o folositi fara sa ma intrebati ! Altii au scris ca m am operat de exces de piele ! Ce amatori ! Arat impecabil ! De unde si pana unde va permiteti voi sa scrieti despre oameni fara sa ii intrebati ? Ce credibilitate mai aveti ? Cine sunteti ? Ce urmariti ? Presa de o secunda ! Baloane de sapun, asta sunteti ! Aflu ca m am operat din presa ! Si nici macar nu am un an de la operatie . E neindicata o noua anestezie totala inainte de un an ! Cui credeti ca scrieti ? Va permiteti sa ne terfeliti cum vreti voi ? Presa face ce vrea in tara asta ? Se spune ca suntem in post si trebuie sa iertam. Greu exercitiu (...)".

