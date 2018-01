CREIERUL afacerii EADS. Fostul OFIȚER DE CONTRAINFORMAȚII care folosea români în OPERAȚIUNI ILEGALE. Dezvăluiri din Ferentari care doboară un magnat | EXCLUSIV

„Evenimentul zilei” a intrat pe firul unei anchete care ar putea arunca în aer afacerea EADS – Eurofighter, scandalul internațional privind achiziția dubioasă de avioane contestată de statul austriac în raport cu Germania. Informații-bombă furnizate pentru INTERPOL de o româncă îl indică drept pion principal în mita dată pentru parafarea acestei afaceri pe Constantin Ster, un afacerist din Bacău, dar cu conturi în Dubai.





Judecătorii austrieci au achitat-o, pe 3 ianuarie 2018, pe Liliana Rudaru după ce au stabilit că a fost folosită ca „paravan” în afaceri ilegale, derulate de Andreas Schmidt, partener de afaceri cu Ster, nimeni altul decât fiul lui Georg Schmidt, fost ofițer de contrainformații militare, considerat „Lobbystul EADS” care ar fi vândut secrete EADS, în defavoarea producătorului de avioane suedez SAAB.

Procesul unei românce, achitată pe 3 ianuarie, de un tribunal din Viena, ar putea detona scandalul EADS și ar putea, de asemenea, scoate la iveală un scandal de proporții internaționale. În ziua în care a fost achitată, doi ofițeri ai INTERPOL, din Austria, au interogat-o în legătură cu afacerile derulate de cel cu care se judeca, Andreas Schmidt, dar și despre legăturile de afaceri ale acestuia cu un român, Constantin Ster. Andreas Schmidt este fiul lui Georg Schmidt, un fost ofițer de contrainformații militare austriac, implicat și anchetat în scandalul de mită din afacerea Eurofighter-EADS.

FOTO: Andreas Schmidt a continuat afacerile tatălui folosind români ca paravan în afaceri ilegale

O afacere de peste un miliard de euro

Pentru a înțelege dimensiunea acestui scandal, trebuie menționat că, în februarie 2017, Austria a dat în judecată gigantul european Airbus, pentru un contract încheiat cu Eurofighter, asupra căruia planează suspiciuni de mită și cere daune de 1,1 miliarde de euro. Ministerul austriac al Apărării a declarat, în procesul deschis joi, 16 februarie 2017, că Airbus și consorțiul Eurofighter sunt acuzate că ar fi înșelat deliberat autoritățile de la Viena, pentru a se încheia contractul de miliarde. Airbus se află sub presiunea unor investigații care vizează acte de corupție, printre care enumerăm: anchete ale SFO - organ care cercetează fraude majore în Marea Britanie, Parchetul Financiar al Franței care cercetează relații cu intermendiari care ar fi facilitat vânzări masive ale grupului franco-german condus acum de Tom Enders sau Parchetul din München acolo unde ancheta se apropie de final „fără a fi depistate fapte majore de corupție” – așa cum citează Der Spiegel. În schimb, în România, ancheta DNA pornită, în 2014, de Codruța Kovesi, în dosarul Frontiera - EADS, legată de finanțări umflate și comisioane ilegale, s-a înțepenit pe parcurs. Era vorba de un contract încheiat în anul 2004, în valoare de un miliard de euro, care a vizat securizarea graniţelor României, condiţie obligatorie pentru aderarea la UE, în 2007. În 2016, procurorii germani au decis să oprească cercetările și să claseze ancheta, deși Laura Codruța Kovesi declara că procurorii germani și cei români au semnat un parteneriat pentru a colabora în această anchetă în care „sunt sute de funcționari implicați”.

Bani negri, scoși prin intermediul românilor

Scandalul cu impact internațional care mocnește în capitala Austriei, Viena, îl are în centrul atenției pe Georg Schmidt, fost pilot și reprezentant al armatei care a fost interogat de o comisie de investigație a afacerii Eurofighter, în scandalul EADS. Presa austriacă a relatat că el a fost acuzat, recent, de implicarea în afaceri dubioase și suspiciuni de mită, în condițiile în care ar fi fost finanțat de germani pentru sabotarea unui contract cu SAAB, producătorii sudezi de avioane, în favoarea unui contract cu divizia militară Airbus, mai exact EADS.

FOTO: Alexandru Călin și Vasile Asan, două dintre victimele afacerilor necurate derulate de Andreas Schmidt

Surpriza în acest scandal ar putea veni, însă, de la românca Liliana Rudaru, o femeie plecată să își câștige existența în ca pitala Austriei, tocmai din cartierul bucureștean Ferentari. Ea a fost audiată și achitată de un judecător de la Landesgerichtsstraße 11 - Curtea Penală a Provinciei Viena, pe 3 ianuarie. Femeia a povestit, în exclusivitate, pentru „Evenimentul zilei” că a fost inculpată, deoarece figurează, ca și patroană, în trei firme controlate de Andreas Schmidt, fiul lui Georg Schmidt: Kasandra Gmb, Liliana Rudaru și Liliana Rudaru AG. Deși nevinovată, statul austriac a tras-o la răspundere pentru că nu a plătit taxe și impozite de peste 400.000 de euro, din 2007 încoace. De la româncă aveam să aflăm, însă, că Andreas Schmidt s-a folosit de ea și de alți doi români, pe care i-a făcut „patroni” în acte, dar prin intermediul cărora încasa bani negri. Printre „patronii” folosiți de Andreas Schmit se numără zugravul român Vasile Asan. La rândul lui, Alexandru Călin a încasat amenzi de circulație pe care statul austriac i le-a cerut să le plătească, deși omul nu are permis de conducere, dar Schmidt le-a trecut pe numele lui.

Mărturii devastatoare în favoarea româncei

În fața judecătoarei de la Curtea Penală a Provinciei Viena, la termenul precedent, din 14 noiembrie 2017, trei martori – doi chelneri români și un bucătar sârb - au mărturisit că nu au încasat, niciodată, salariile de la „patroana” Liliana Rudaru. Femeia muncea, făcea curățenie se ocupa de treburi menajere, în general. Martorii chemați în instanță au relatat același lucru: beneficiarul banilor firmelor de construcții și a unui restaurant era, de fapt, Andreas Schmidt. În acest caz, românca a și înregistrat convorbiri cu Andreas Schmidt pe care s-a oferit să le pună la dispoziția instanței. Printre altele, fiul ofițerului de la contrainformații mili tare se lăuda cu relații la „mafia rusă și italiană” și îi spunea Lilianei Rudaru că „nu are ce să îi facă”. La termenul din 3 ianuarie 2018, a fost audiat chiar Andreas Schmidt, în calitate de martor. Afaceristul austriac ar fi spus că îi pare rău că Liliana Rudaru a ajuns în această situație. Totodată, ca martori au mai fost audiați doi cunoscuți ai austriacului, Kraevski și Sirota, un agent imobiliar. „Kraevski este polonez și are firma de construcții. A fost întrebat dacă mă cunoaște și dacă a făcut vreun contract cu mine. El a spus că este a treia oară când mă vede că nu a facut niciun contract cu mine și că Andreas a propus și a vorbit despre mine că are o firmă și că are și niște români pentru ajutor”.