O cunoscută actriță a ajuns de URGENȚĂ pe masa de operație. Durerile erau INSUPORTABILE

Jojo a trecut recent prin momente grele. Vedeta a ajuns pe masa de operație din cauza unei hernii ombilicale care a făcut-o să aibă dureri greu de suportat. Într-o postare pe blogul său, Cătălina Grama, pe numele ei real, povestește că a ignorat multă vreme problema medicală până când o criză de durere a făcut-o să ia decizia de fi spusă unei intervenții chirurgicale





„De când am născut-o pe Zora, hernia mea ombilicală căpătată în sarcină cu Achim și-a făcut de cap din ce în ce mai tare. De ce zic asta? Pentru că a devenit mai proeminentă și a și început să doară. Nu mereu, însă din ce în ce mai des.

În ciuda avertismentelor, Jojo a amânat momentul operației de hernie, potrivit b1.ro

Deși am fost prevenită de mai multe ori că trebuie să fac operația necesară pentru ca lucrurile să fie în regulă eu nu și nu. Între timp am lăsat toate lucrurile să meargă normal: am muncit enorm, mi-am crescut copiii, i-am ridicat și purtat în brațe pe amândoi fără restricții ( deși Achim are acum aproape 21 de kilograme), și mi-am văzut de viață, cum s-ar spune. La fel și hernia. Până într-o zi.

A urmat o altă criză de durere, și deși aveam și alte lucruri importante în program am ajuns tot la urgență. Am crezut că este tot apendicele. În schimb de vină era hernia ombilicală. Paul m-a convins ca în sfârșit să programăm operația pe care o amânasem atâta vreme”, a povestit Jojo.

Astfel, aceasta le sfătuiește pe toate femeile care se confruntă cu probleme de acest fel să apeleze la medic cât mai devreme pentru a evita complicațiile, dar și durerile crunte.

„Vă sfătuiesc sincer să mergeți și să interveniți încă de la primele semne că ceva e în neregulă. Eu am intervenit totuși la timp, pentru că se pot întâmplă lucruri mult mai rele, însă dacă aș fi fost mai puțin încăpățânată și aș fi acționat mai repede m-aș fi scutit de multă durere”, a precizat Jojo.

