Magistrații din sistemul judiciar chemați la CONSULTARE pe tema modificărilor din CODURILE PENALE. Care este PLANUL propus de CSM

Comisia specială comună pentru legile din domeniul justiţiei a transmis Consiliului Superior al Magistraturii proiectele de modificare şi completare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, aflate în procedură parlamentară la această comisie.





Mai exact, în raport de importanţa şi implicaţiile demersului legislativ, Consiliul a apreciat necesară consultarea, în prealabil, a tuturor magistraţilor din sistemul judiciar, urmând ca aceste proiecte de acte normative să fie transmise, în acest sens, către instanţe şi parchete, anunţă CSM, potrivit stiripesurse.ro.

Observaţiile şi propunerile formulate de instanţe şi parchete vor fi centralizate la nivelul Consiliului, acesta urmând să emită ulterior un punct de vedere detaliat, pentru fiecare proiect în parte. CSM intervine în SCANDALUL MOMENTULUI. Protocolul încheiat în 2009 între PÎCCJ şi SRI, luat la puricat de Inspecția Judiciară

CSM cerere către Inspecția Judiciară în scandalul protocoalelor

Consiliul Superior al Magistraturii a decis joi sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea unui control tematic la parchete, în care să se verifice modul în care a fost aplicat protocolul încheiat în 2009 între PÎCCJ şi SRI. Reamintim că desecretizarea protocolelor a deschis o adevărată Cutie a Pandorei, Comisia de Control a SRI urmând să verifice atât veridicitatea acestora, cât și condițiile în care au fost încheiate.

Controversele în cazul desecretizării protocoalelor DNA-SRI continuă

După ce SRI a decis să facă public protocolul de colaborare încheiat cu Parchetul General, au apărut mai multe ipoteze cu privire la o presupusă modificare a documentului.

Este vorba de o diferență care apare într-una dintre paginile documentului publicat de Serviciu. Urmare scandalului declanșat, Claudiu Manda, șeful Comisiei SRI a declarat duminică seara, la Antena3, că se vor face verificări în Comisia de Control a SRI în legătură cu veridicitatea documentelor prezentate de Serviciul Român de Informații.

„Vom face verificari la Comisia SRI. Noi nu am analizat încă protocoalele ca să putem sa formulăm o propunere Comisiei și apoi să o prezentam Parlamentului. Nu as vrea să mă pronunt in spatiul public inainte sa analizam in fata Comisiei documentele. Pentru noi este foarte important sa intelegem care erau competentele fiecareia dintre instituții. Mai exact, în prima ședinta a Comisiei, miercuri după-amiază ne vom întâlni să discutăm toate aceste elemente”, a declarat Claudiu Manda, șeful Comisiei de Control a SRI la Antena3.

