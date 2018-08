Miting Diaspora. INCIDENT INCREDIBIL. Jandarm UMILIT DE PROTESTATARI! Colegii lui nu au INTERVENIT

Violenta la Piata Voictoriei. Mitingul diasporei, o bomba cu ceas! Un jandarm a fost umilit si hartuit de protestatari, chiar sub ochii colegilor lui. Se pare ca jandarmul a fost identificat de fidelii mitingului ca fiind cel care a lovit un batran la protestul din iarna.





BREAKING. AU RUPT CORDONUL. Protestatarii au rupt barierele si au ajuns pana in gardul Guvernului. Scutierii au intervenit. Oamenii nu stiga nimic, sulfa in vuvuzele, iar zgomotul este infernal. IN ACEST MOMENT PIATA VICTORIEI ESTE COMPLET BLOCATA. TRAFICUL ESTE INCHIS.

Se incing spiritele si "diaspora" e din ce in ce mai greu de tinut in frau. La un moment dat, cele cateva sute de persoane imprastiate prin piata s-au adunat ciorchine in jurul unui jandarm, dupa ce un alt protestatar cu experienta l-a identificat ca fiind cel care a lovit un batran, la protestul din iarna.

Cand s-a dat alarma ca printre ei e jandarmul bataus, oamenii au venit in pas grabit catre el, au inceput sa ii sufle cu vuvuzelele in fata si sa-l imbranceasca. Toate astea sunb ochii colegilor lui, care nu au intervenit, desi jandarmul cerea ajutor disperat prin statie.

La acest moment au asistat si jurnalistii EVZ, care au vazut cum omul legii a fost pur si simplu scos din petrimetrul pietei si lasat balta de colegii lui de uniforma.

