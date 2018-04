Mihai Gheorghiu: „În liceele române se predă deja după manuale de educație pro homosexualitate”

Referendumul pentru definirea prin Constituție a căsătoriei ca fiind legătura dintre un bărbat și o femeie a născut, în ultimii ani, dezbateri aprinse. Deși inițiatorii acestui proiect sunt acuzați, printre altele, de fundamentalism religios, adevărul este că demersul a fost declanșat de o întâmplare juridică dintr-o țară a Uniunii Europene. În anul 2013, Parlamentul francez a modificat codul civil și a permis căsătoria între persoane de același sex, dar și dreptul acestora de a adopta copii. Au urmat proteste ale francezilor care au cerut un referendum pe această temă, dar revendicările au fost ignorate.





Mihai Gheorghiu, unul dintre cei care au inițiat proiectul de modificare a Constituției în România, ne-a explicat că ideea unui referendum apăruse cu câteva luni înainte de votul Parlamentului francez, dar acel eveniment a fost dovada că oricând o modificare a codului civil se poate produce și în țara noastră printrun vot al Legislativului. Faptul este important pentru că cei care se opun acestui referendum de modifi care a Constituției argumentează că reglementarea căsătoriei, ca fiind aceea dintre un bărbat și o femeie, există deja în codul civil și o modifi care a Constituției ar fi inutilă. Evenimentul Zilei publică astăzi a doua parte a interviului cu Mihai Gheorghiu, liderul „Coaliției pentru Familie”, în care acesta explică care sunt implicațiile acestui referendum, dar și care sunt punctele în care consideră că sunt atacați pe nedrept

Evenimentul Zilei: Momentul toamna 2015, când ați declanșat strângerea de semnături pentru acest referendum. De la ce a pornit această idee?

- Mihai Gheorghiu: Este în primul rând o formă de a-ți apăra valorile, de a apăra lumea în care trăiești, de a apăra fundamentele creștine ale civilizației europene, de a apăra drepturile constituționale și legale și a de a clarifica lucruri care, sub presiunea ideologică a zilei de astăzi, par să devină, cel puțin pentru unii, extrem de neclare. Proiectul a început cu mult înainte de strângerea semnăturilor, a început cu doi ani înainte, printr-o pregătire minuțioasă. A pornit la inițiativa mea, dar a inclus ajutorul a foarte multor oameni, gândirea și acțiunea decisivă a multor persoane. Am descoperit ulterior că nu inventaserăm nimic. Am cântărit, am văzut ce se întâmplă în jurul nostru și am luat decizia, în momentul în care grupul de ințiativă a fost destul de numeros, să ne îndreptăm către această procedură de revizuire constituțională prin strângerea de semnături, care înseamnă, practic, și acesta este un principiu fundamental al nostru, apelul la exercitarea suveranității de către poporul român. Există două valori cheie, două principii fundamentale în ceea ce ne privește, pe care le-am afirmat de la bun început, și anume: apărarea fundamentului creștin al civilizației europene și românești și apărarea și exercitarea dreptului la suveranitate a acestui popor. Sunt lucruri firești pe care dacă nu le apărăm, vedem că putem fi privați de ele foarte ușor.

- Ați spus că unul dintre factorii declanșatori a fost reprezentat de ceea ce se întâmplă în jur. Ați putea să exemplificați?

- Există la ora actuală în Occident, în Europa și în Statele Unite ale Americii, o presiune a ceea ce am putea numi progresism, care este legitimat și de ideologia corectitudinii politice. Este o tornadă ideologică care încearcă să refacă țesutul social, cultural și juridic al civilizației occidentale. Este o mișcare profund anticreștină, este practic o revoluție culturală. De altfel, modelul revoluției culturale chineze cred că întemeiază acest efort uriaș de deconstrucție a tuturor valorilor europene.

- Ați avut exemple din alte țări care v-au împins spre această soluție constituțională?

- Vreau să dău exemplu Franței. În Franța, Codul Civil s-a schimbat, în anul 2013, numai prin vot în Parlament. Au ieșit milioane de francezi în stradă, care au cerut referendum prin care să se voteze dacă definiția căsătoriei să rămână ca fiind între un bărbat și o femeie. Li s-a refuzat referendumul și Parlamentul, dominat de Partidul Socialist francez a votat modificarea definiției căsătoriei, în sensul în care căsătoria include și persoane de același sex și include și adopția.

- Teama dumneavostră este că un Parlament, la un moment dat, poate fi influențat mai ușor să schimbe Codul Civil, pe când Constituția este mai complicat de schimbat?

- Exact. Această schimbare a definiției căsătoriei, în sensul că ar fi deschisă și către persoane de același sex, ar trebui să treacă prin furcile caudine ale unei modificări constituționale. Deci dacă noi înscriem în Constituție definiția normală și firească a căsătoriei, orice încercare de a schimba această definiție ar presupune, pe bună dreptate, consultarea întregului popor. Pentru că este o schimbare atât de importantă, este o schimbare care vizează interiorul ființei noastre, vizează raporturilor dintre noi și pentru o schimbare atât de radicală cu adevărat societatea românească ar trebui să fie consultată.

- Credeți că această mișcare este împotriva creștinismului sau este mai degrabă împotriva țesutului social care există de mii de ani?

- Este în bună măsură împotriva a țesutului social, natural, firesc al societății umane, dar și al fundamentelor culturale creștine, pentru că ea vizează schimbarea unor principii fundamentale și a definirii ființei umane. Ne aflăm aici și acum la stadiul unei biopolitici universale care vizează această schimbare într-un mod, aș spune chiar brutal, într-un mod bine direcționat, există o agendă. Nimic nu este întâmplător. Nu este o întâmplare că întreaga societate occidentală este pur și simplu afectată sub pretextul unei minorități de 1,5-2% din populație. Trebuie să spunem că această tornadă ideologică nu face decât să instrumentalizeze această minoritate. Această minoritate are într-adevăr problemele ei, trebuie ca cetățenii care o compun să se bucure de aceleași drepturi sociale, politice, civile ca majoritatea, dar nu aici este miza proiectului. Nu în apărarea drepturilor unei minorități.

- Sunt totuși opozanții inițiativei dumneavoastră...

- Noi discutăm despre cum ne definim noi pe noi înșine în Constituția României. Noi discutăm aici despre noi înșine, nu despre ceilalți. Ceilalți vin și spun că a discuta noi despre noi înșine și a discuta despre definiția juridică și constituțională a relației între bărbat și femeie este fie neconstituțională, fie imorală, fie retardată, fie excesiv religioasă, fie fundamentalist religioasă. Este un act de agresiune, este un act de manipulare. Repet, noi discutăm despre noi înșine, despre relațiile din familiile noastre, despre relațiile noastre între noi și copiii noștri, între noi și nepoții noștri, despre rudenie așa cum o înțelegem de mii și mii de ani. Asta nu înseamnă că viața noastră este lipsită de tensiune, este lipsită de păcat, este lipsită de probleme extreme. Le avem, dar discutăm despre noi înșine, nu discutăm despre ei și nu vreau să discut despre această comunitate și această minoritate pentru că nu trebuie să creăm paralelisme inutile. În schimb există un corp constituit al revoluției sexuale globale, mă întreb totuși de unde au apărut în societatea, intelectualitatea și mass media românească, care dă un soi de ordine progresiste, prescrie dogme ale unei noi ideologii și spune: „Domnule, sunteți retardați, sunteți veniți din Evul Mediu”. De ce spun asta? Unde s-a dovedit acest lucru, unde scrie acest lucru, că simpla naturalitate, firescul dintre noi, a ajuns ca să fie dovadă de retard istoric.

- Care sunt implicațiile sociale ale unei acceptări a căsătoriei între persoane de același sex?

- Să fim foarte bine înțeleși. Efectul imediat al redefinirii căsătoriei în sensul deschiderii către cuplurile de același sex înseamnă în mod automat dreptul de adopție al copiilor în cupluri ale persoanelor de același sex.

„Ținta campaniilor sunt copiii”

Pagina 1 din 2 12