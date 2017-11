MICROFON PLANTAT de DNA! Ipoteză senzațională în cazul interceptării ministrului de Interne Carmen Dan. SRI neagă orice implicare, Parchetul General anchetează

Microfon plantat de DNA. Spre această zonă se îndreaptă ultimele dezvăluiri din cel mai recent scandal politic din România. După cum știți, ministrul de Interne Carmen Dan a anunțat aseară că a descoperit un dispozitiv de interceptare în locuința sa. SRI a negat orice implicare, iar Parchetul General a declanșat o anchetă.





"Am descoperit dispozitivul de înregistrare după-amiază. Poliția a venit pe la ora 19. 00. Din ce am înțeles eu, așa cum mi-au spus era un dispozitiv audio care era conectat la o sursă de alimentare, avea și o baterie. Eu sunt membru al Guvernului. Fac o sessizare de violare de domiciliu.

Se va deschide dosar penal. Nu e o locuinţă a statului român. Nu pot să dau foarte multe amănunte. Am avut surpiza neplăcută să găsesc într-o priză de telefon. E surprinzător locul. Era mascat. Nu era unul la vedere că l-aş fi identificat mai uşor. Eu nu beneficiez de SPP. Nu vreau să am protecţie specializată şi nu folosesc dispozitivele pe care le am la îndemână”, a spus ieri ministrul de Interne Carmen Dan la România TV.

Parchetul General anunţă că a deschis dosar penal în cazul dispozitivului găsit în locuinţa ministrului de Interne, Carmen Dan, că dispozitivul va fi expertizat şi că cercetările sunt coordonate de Secţia de urmărire penală şi criminalistică.

România, condamnată la CEDO pentru un bolnav de cancer plimbat prin inchisori. Pedepsit cu moartea pentru fals și uz de fals "În cursul zilei de astăzi, 29 noiembrie 2017, în urma sesizării formulate de ministrul de interne, s-a constituit o echipă operativă care s-a deplasat la domiciliul demnitarului, unde a fost efectuată o cercetare la fața locului, în urma căreia a fost identificat și ridicat un dispozitiv care urmează a fi expertizat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 224 și art. 226 Cod penal. Cercetările continuă sub coordonarea Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.", anunţă Parchetul ÎCCJ.

Anterior, Poliția făcuse deja o cercetare la fața locului.

”Urmare a unei sesizări, în această după-amiază, o echipă operativă din cadrul Poliţiei Române s-a deplasat la domiciliul ministrului de Interne, unde a efectuat cercetare la faţa locului, a identificat şi ridicat un dispozitiv, care urmează a fi expertizat. În cauză s-a intocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art 224 şi art 226”, au transmis reprezentanţii IGPR.

Articolele din CP la care se face referire vorbesc despre violarea de domiciliu (art. 224) şi violarea vieţii private (art. 226).

