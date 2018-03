Michelle şi Barack Obama se află în negocieri avansate cu Netflix pentru a produce un show TV

WASHINGTON - Fostul președinte Barack Obama este în negocieri avansate cu Netflix pentru a produce o serie de spectacole de mare amploare oferindu-i-se o platformă globală după plecarea sa de la Casa Albă.





În condițiile unei înțelegeri propuse, care nu este încă definitivă, Netflix ar oferi lui Obama și soției sale, Michelle, un conținut exclusiv care ar fi disponibil doar pe serviciul de streaming care are aproape 118 milioane de abonați în întreaga lume. Numărul de episoade și formatele pentru spectacole nu a fost decis, a anunţat The New York Times.

Soţii Obama s-au ţinut relativ departe de atenţia presei după ce au părăsit Casa Albă anul trecut, însă ambii îşi scriu în această perioadă volumele de memorii, pentru care ar fi plătiţi cu onorarii de câteva zeci de milioane de dolari.

Barack Obama are şi un cont pe Twitter, urmărit de peste 100 de milioane de admiratori (followers), fapt ce sugerează că există deja un public consistent care este dispus să urmărească orice fel de program pe care fostul preşedinte american l-ar realiza pentru Netflix.

Obama ar putea să modereze discuțiile pe teme care au dominat președinția sa - sănătate, drepturi de vot, imigrație, politică externă, schimbări climatice - și care au continuat să împartă un electorat polarizat american în timpul mandatului președintelui Trump.

