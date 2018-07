Medicul ginecolog, dr. Olimpia Oprea: „Nu fac întreruperi de sarcină. Viața trebuie să-și urmeze cursul ei!”

Un medic din Timișoara a pus, mai presus de sine, dreptul la viață. Dr. Olimpia Oprea este obstetrician – ginecolog și, de ani buni, refuză să facă avorturi la cerere. Nu poate interveni în cursul fi resc al vieții, spune femeia care este mama unui băiat de 21 de ani. A avut, explică, prea multe experiențe traumatizante în carieră, iar decizia a venit ca ceva fi resc. Acum e managerul Spitalului Clinic de Urgență Municipal din orașul de pe Bega și a reușit să revoluționeze activitatea unității pe care o conduce de patru ani, cu riscul de a i se pune eticheta de „comunistă”.





Originară din Brad, Olimpia Oprea a venit la Facultatea de Medicină la Timișoara, iar pentru că la examenul de rezidențiat a luat cea mai mare notă, a putut alege orice domeniu de activitate. Așa erau vremurile. „Mi-a plăcut atmosfera mai optimistă dintr-un spital de obstetrică-ginecologie. Oamenii pleacă bucuroși din spital, cu un copil iubit în brațe”, mărturisește doctorița. În 2009 a devenit lider de sindicat, a reușit în câteva luni să obțină creșterea tarifului pe caz ponderat. Trei ani mai târziu, proiectul coordonat de ea era calificat drept „cel mai frumos proiect de sănătate”.

Tot atunci a coordonat una din cele mai grele operații din carieră, nașterea unui copil adus pe lume de o femeie care cântărea 150 de kilograme. În aceași perioadă a hotărât să nu mai facă niciun avort.

Colegii au numit-o „comunistă” pentru că i-a obligat să respecte programul

În 2014 a devenit managerul Spitalului Municipal. A decis să conducă al doilea spital ca mărime din Timișoara (1.018 paturi) pentru că știe că poate face lucrurile să meargă în direcția bună. Cum e să conduci un spital mare, întrun municipiu. „Dacă funcția ar însemna doar management, ar fi cumva. Dar înseamnă și foarte multă birocrație. Jumătate din timp semnez documente”, povestește managerul.

Și-a propus să facă ordine în spital și a reușit. A ajuns să fie numită „comunistă” pentru că medicii nu respectau programul și s-a dus peste ei cu comisii de control. Conform legii, într-un spital, medicii trebuie să lucreze zilnic de la ora 8.00 la 14.00, diferența până la 8 ore compensându-se cu orele de gardă. „Au fost medici care și-au luat concedii medicale în timpul controlului și i-am tirmis în fața Comisiei de disciplină. Pentru asta m-au numit comunistă”, spune Oprea.

Spitalul Municipal nu a fost implicat în scandalurilegate de mită. „Cred că nivelul salariilor la care s-a ajuns face ca mita să nu se mai dea. Sunt categorii de personal care câștigă și 20.000 de lei lunar. Medici de la Anatomie patologică, UPU, cumulat cu gărzile, câștigă la nivel european, iar un medic primar ia minimum 2.000 de euro”, mai spune doctorița.

„Mama, tu ești modelul meu”

Olimpia Oprea este, de 21 de ani, mamă. Fiul ei, student în UK, îi spune: „Mama, tu ești modelul meu”. Un model care l-a învățat că viața e mai presus de orice și că trebuie respectată cu orice preț. Tudor e motivul pentru care doctorița Olimpia Oprea a hotărât să nu mai efectueze întreruperi de sarcină. Este cunoscută în vestul țării pentru că a fost primul medic care a afirmat public decizia sa, amintind mamelor care decideau asupra vieții din pântecul lor că decid pentru încă un suflet. În 2015 a fost premiată pentru această decizie de Patriarhia Română cu medalia „Sf. Martiri Brâncoveni“.

„În 2012 am decis să nu mai fac avorturi. După ce ai un copil și îl vezi cum se dezvoltă îți e din ce în ce mai greu. Eu am născut în 1998. Am făcut, de atunci, tot mai puține, în gardă, sau în urgențe, și am considerat că mai bine nu. Până la urmă, avortul la cerere nu e o manevră obligatorie pentru medicul căruia i se adresează pacienta. Sunt destui medici care o pot face. Nu a fost o problemă că mulți dintre noi am renunțat. În acest moment, la clinica spitalului, jumătate au decis să nu mai efectueze înreruperi de sarcină”, povestește medicul.

În România, femeile au dreptul, legal, să întrerupă sarcina destul de târziu. Ce înseamnă asta? „Când faci manevra și sarcina are de 10 – 12 săptămâni, scoți mânuțe, fragmente de om. Sunt lucruri care, vrei, nu vrei, afectează”, ne spune dr.Oprea.

Comparație. În Ungaria, gravidele sunt obligate prin lege să meargă la control

România este pe primul loc în Europa la moarte perinatală (n.r. -moartea care survine înainte de naștere, în travaliu sau imediat după naștere). De asemenea, România are cea mai ridicată rată a avorturilor din UE, cu o statistică terifiantă: aproape jumătate din copiii concepuți sunt avortați (n.r. -cele mai recente statistici indică 480 de chiuretaje la 1.000 de sarcini). Care e cauză?

„Lipsa educației. 30% din gravidele din România se prezintă prima dată la ginecolog când nasc. În Ungaria, ca să exemplific cu ceva din imediata noastră apropiere, gravidele sunt obligate prin lege să se prezinte la un centru de ocrotire a sarcinii, indiferent că vor sau nu să păstreze copilul. În cazul în care femeia dorește să înrerupă sarcina, mai are de trecut, înaintea procedurii, o vizită medicală de consiliere. Statisticile din țara vecină arată că, după prima vizită la centrul de ocrotire a sarcinii, 15% din mamele care vin cu gând să avorteze decid să păstreze copilul, iar după a doua vizită, încă 15%. Se salvează astfel 30% din copii. Pe de altă parte, mamele din Ungaria sunt obligate să parcurgă minim opt consultații pe durata sarcinii. În România, acest lucru nu e obligatoriu. Dacă nu le fac, nu li se plătește concediul maternal. În aceste controale sunt incluse nu numai verificări ale sarcinii ci și investigații stomatologice și de altă natură care țin de sănătatea mamei, ecografii etc., toate consturile fiind suportate de stat. După 7 luni de sarcină, mamele din Ungaria mai sunt obligate să își facă înregistrarea cardiotopografică a inimii fătului. Toate analizele sunt gratuite, inclusiv screening-ul metabolic al nou-născutului, pe 23 de afecțiuni. Mai mult, mamele care sunt cazuri sociale primesc de la medicul de familie vouchere de transport, pentru a putea ajunge la spitalele unde se fac aceste analize. Vedem, la vecini, un sistem coerent. În final se cheltuie mai puțin cu prevenția decât cu tratarea unei boli”, arată medicul timișorean.

