Mărturisirea-șoc a judecătorului CCR Lăzăroiu. Cum a decurs întânirea cu un consilier prezidențial: „O țară nu poate fi condusă de un ONG”

Judecătorul CCR Petre Lăzăroiu a povestit, în direct la TV, cum s-a desfășurat întâlnirea Simina Tănăsescu, consilier prezidențial, în care i s-a spus că se cere un decret de revocare de către un ONG.





Magistratul a dedus că Simina Tănăsescu nu a vorbit în nume propriu, iar țara nu poate fi condusă de un ONG. Mai mult, Lăzăroiu a recunoscut că nu a votat nicioată cu PSD.

Precizările vin în contextul acuzațiilor de presiune din ultima perioadă în cazul judecătorilor CCR. „Am văzut un sms de la Simina Tănăsescu: Putem vorbi la tel? Am sunat-o: Ce este, Simina?, ca o cunosc. Nu suntem într-o relație apropiata dar ne cunoastem. Zice: Vreau să ne vedem. Care e problemă?, o întreb eu. Am o sarcină ingrata si vreau sa discutam. Zic: Bine, când vrei? Eu pot si acum. Zice:Nu, eu sunt in concediu acum ca am examene, dar de maine putem. (..)Am sunat-o cu 15 minute, ne-am intalnit la facultatea de drept.

A fost o neintelegere, ca cineva a inteles ca am fost la Cotroceni. Mi-a aratat o hartie de pe masa, ca circula. Zic : Asta circula de 2 săptămâni. Asta e o aberatie, de ce îmi arati. Zice : Se cere un decret. Ce decret, o întreb. Pentru revocarea ta, răspunde. Zic: Știi că nu se poate, eu sunt inamovibi.(..). Zice : Partea proasta e ca presedintele se afla intr-o situație ingrata, daca nu emite acest decret asociația asta ne va da in judecate. Am întrebat: Și care e problema daca va da?

Daca se emite, va dau eu in judecata. Zice : Nu stiu ce sa facem. (..) Zice: am tinut sa te averitzez, sa nu fii luat prin surprindere, nu-mi amintesc exact cuvâtul. Și la plecare a zis ca are o sarcina ingrata. Asa am dedus si eu, ca nu vorbea in nume propriu,nu mi a zis ca are deja decretul pregatit. O tara nu poate fi condusa de un ONG sau de 10. Din toata discutia reiesa ca este o preocupare”, a spus Petre Lăzăroiu la Antena 3.

Totodată, Lăzăroiu a recunoscut că nu a votat niciodată cu PSD. „Asta apropo de declarațiile președintelui vis-a-vis de această problemă, când un ziarist sau o ziaristă l-a întrebat ce va face în cazul Petre Lazaroiu. Domnul președinte, daca vă amintiți, a spus foarte clar: Nu, nu putem merge așa departe, dar dacă este o problemă în CCR, să o rezolve Curtea: În legatură cu ce a a zis președintele i-am zis: măi, Simina, eu vreau să-ți spun ție ca să știi: eu unul l-am votat, chiar l-am votat pe Iohannis. Eu unul nu am votat PSD-ul, de când mă știu eu. (...) Eu nu sunt un om al PSD-ului. Eu am altă misiune acolo la CCR. Noi am fost puși acolo ca să apărăm Constituția, să-i apărăm supremația, în niciun caz să facem chestiuni politice”, a completat magistratul.

Judecătorul Curții Constituționale a vorbit și despre alte aspecte care pot produce surprize în rândul cetățenilor. Petre Lăzăroiu susține că a fost interceptat, și că acest lucru i s-a adus la cunoștință înainte.

„Am fost interceptat. Voiam să îmi cumpăr o cabană de vânătoare. Am întrebat pe cineva dacă are o cabană scoasă la vânzare. M-au pus în legătură cu un director. Astea erau discuțiile mele cu el. Și, pentru că el a fost interceptat, am fost și eu interceptat. Și s-a ajuns la Băsescu, era președinte. A zis că nu îl interesează. Asta se întâmlpa în aprilie 2011. Mi s-a spus că s-a dat mandat de interceptare. În mod normal ar trebui să existe un dosar.

Mă uitam să văd, în fiecare dimineață, dacă sunt mascați în fața casei. Nici până în ziua de azi nu mi s-a spus că am fost interceptat. Eu știu și judecătorul care a dat mandat. Prin iunie-iulie mandatul s-a încheiat, au văzut că nu am nicio treabă. Am și eu prietenii mei, care m-au anunțat că sunt interceptat. Eu nu o să fac ce a făcut Toni. Să mă revoce, eu mă judec și vedem noi cine o să plătească”, a spus Petre Lăzăroiu.

