Marie Curie, în topul femeilor care au schimbat lumea

În clasamentul femeilor care au schimbat lumea pe primul loc se află cercetătoarea poloneză Marie Curie.





BBC History Magazine a realizat și publicat, zilele trecute, clasamentul după ce experţi din toată lumea, din zece domenii diferite, au fost invitaţi să noninalizeze personalităţi feminine a căror activitate a avut un impact deosebit asupra societăţii omeneşti.

În total au fost indicate 100 de femei din domenii precum ştiinţa, politica, sportul sau literature. „Ea (Marie Curie – n.r.) a fost prima femeie care a câştigat un premiu Nobel pentru Fizică, prima femeie profesor la Universitatea din Paris şi prima persoană - a se observa utilizarea aici a cuvântului persoană, nu femeie - care a câştigat al doilea premiu Nobel ”, este declaraţia făcută de Patricia Fara, preşedinte al British Society for the History of Science.

Viaţa acestei femei nu a fost deloc uşoară, arată în continuare autorii clasamentului. Însă în plan personal a dat dovadă de o uriaşă voinţă, pentru a-şi atinge năzuinţele. „

Şansele i-au fost mereu potrivnice. În Polonia, familia sa patrioată a suferit sub regimul rusesc. În Franţa, a fost privită cu suspiciune fiind o străină - şi, desigur, oriunde s-a dus, a fost discriminată deoarece era femeie”, a adăugat Fara.

Originară din Polonia, Marie Curie se stabileşte în Franţa, devenind prima persoană care a fost de două ori laureată a Premiului Nobel, atât în Chimie, cât şi în Fizică.

Activitatea sa în domeniul radioactivităţii face din savanta poloneză un adevărat deschizător de drumuri. Rezultatele cercetărilor sale au fost aplicate cu succes în medicină. Au fost concepute tratamente revoluţionare pentru combaterea cancerului. Mai mult, s-au pus bazele folosirii razelor X în chirurgie.

În clasament se află şi alte personalităţi. Fostul premier al Regatului Unit, Margaret Thatcher, se află pe locul şase. Diana, prinţesă de Wales, a ocupat locul cincisprezece.

