Manda a oferit informația ZILEI în privința DESECRETIZĂRII protocoalelor SRI. În maximum două zile putem asista la rescrierea istoriei

Preşedintele Comisiei de control a SRI, Claudiu Manda, a dezvăluit că desecretizarea protocoalelor SRI cu instituțiile de forță ale statului se poate realiza în doar două zile dacă se dorește acest lucru.





“Desecretizarea se poate face în două zile. În primul rând, aș dori să precizez că este vorba despre un protocol semnat între SRI și Parchetul de pe lângă ÎCCJ. De aici încolo, celebrul protocol nu își mai poate produce efecte. Noi am spus că în prima ședință vom solicita și noi desecretizarea lui. Pe altă parte, intenționăm să solicităm un punct de vedere de la Comisiile juridice din Camera Deputaților și Senat să vedem dacă acel protocol a fost făcut cu respectarea legii.”, a precizat Claudiu Manda la Antena3.

Chestionat cine se poate opune pentru desecretizarea protocolului, Claudiu Manda a spus: „Este un protocol semnat între două instituții. Ar trebui (c.n. desecretizat) cu acordul ambelor instituții. Cred că în ceea ce privește SRI nu există lipsa unei dorințe. Nu știu care este poziția celor de la Parchet”.

„Noi am primit (de la SRI – n.r) un număr de 65 de protocoale, când am solicitat toate protocoalele, dintre care 64 valide şi unul denunţat. Cel denunţat este protocolul dintre Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi SRI. După care am primit, tot în adresa respectivă, că mai există şi alte protocoale pe care urmează să mi le trimită, dar pe care le vor trimite după ce vor obţine acordul terţei părţi, ceva de genul ăsta. Dar fiind protocoalele cu alte instituţii, au nevoie şi de acordul celorlalte instituţii. Punctul de vedere al CSAT-ului şi comunicatul de presă este unul corect. Dacă se doreşte desecretizarea, a spus CSAT-ul cum se face. O să discutăm în prima şedinţă acest subiect, dacă să cerem desecretizarea (protocolului – n.r) şi dacă o să cerem, probabil o să cerem pentru că noi avem nevoie doar la raportul pe care-l întocmim. O să facem referire la acest protocol. Dacă va fi secret, o să îl includem în raportul secret, dacă o să fie desecretizat, o să-l prezentăm în raportul pe care o să-l facem public”, a precizat Manda după ce premierul României, Viorica Dăncilă, a cerut desecretizarea protocoalelor secrete de colaborare întocmite de SRI .

