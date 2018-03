UNA CALDĂ, UNA RECE! Ludovic Orban, PRIMA REACȚIE după informația că are un nou DOSAR LA DNA update

UPDATE

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, pentru stiripesurse.ro că informația conform căreia ar fi vizat într-un nou dosar la DNA este greșită. El susține că nu a fost chemat la nicio instanță judecătorească, pentru că, în conformitate cu procedura, dacă se redeschidea un dosar care îl viza, ar fi trebuit să fie înștiințat.

”Aș dori să vă explic ceva. Eu nu am fost citat la nicio instanță, în legătură cu redeschiderea unui dosar care să mă vizeze. În mod normal, dacă m-ar fi vizat pe mine, ar fi trebuit să fiu chemat la instanță și înștiițat de redeschiderea dosarului. Nu am fost chemat la instanță, nu am fost chemat la DNA, ca atare implicarea numelui meu în acest dosar mi se pare destul de ciudată. Este posibilă o redeschidere a dosarului, dar pentru fapte care nu au nicio legătură cu mine”

Când a crezut că a scăpat de problemele cu DNa, liderul PNL, Ludovic Orban, primește o lovitură. DNA redeschide dosarul Transalpina 3, în care apare și numele liderului PNL, Ludovic Orban. Inițial, DNA a clasat acest dosar, dar între timp procurorii au solicitat redeschiderea dosarului, potrivit Antena3.

Guvernul condus pe vremea respectivă de Victor Ponta, a sesizat DNA pentru încălcarea unor prevederi legale privind contractul de modernizare a DN 67C Bengeşti-Sebeş ("Transalpina") cu firma Romstrade, arătând că proiectul a fost promovat de foştii miniştri PNL Ludovic Orban şi Varujan Vosganian şi a generat pagube de peste 388 milioane lei.

Firma Romstrade era condusă şi atunci de omul de afaceri Nelu Iordache, judecat în prezent pentru fapte de corupţie în acest contract.

Într-o notă redactată de către Corpul de Control al premierului, inspectorii arată că Ludovic Orban, atunci ministru al Transporturilor, a fost cel care în 2008 a dispus executarea lucrărilor în sistem de credit-furnizor, respectiv pe baza unui împrumut contractat de constructor de la o instituţie de credit, care să fie rambursat ulterior de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (CNADNR) cu plata unor costuri suplimentare de finanţare, ceea ce a generat o pagubă de 388,7 milioane lei, potrivit stiripesurse.ro.

Inspectorii mai arată că Ludovic Orban a promovat în Guvern o hotărâre având ca scop finanţarea de la buget a acestui proiect, act normativ care, deşi nu a avut avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor, a fost contrasemnată, pentru ministrul Transporturilor, de către secretarul de stat Septimiu Buzaşu şi de ministrul de atunci al Economiei şi Finanţelor, Varujan Vosganian.