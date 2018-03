Încotro Regatul Unit? Londra ÎNCHIDE 500 de biserici şi DESCHIDE 432 de noi moschei

Islamizarea Londrei este aproape completă, cu sute de curți sharia oficiale care operează în capitală, iar moscheile se deschid acolo unde celebrele biserici creștine au stat de mai multe sute de ani. Aşa este descrisă Londra zilelor noastre.





"Londra este mult mai islamică decât multe țări musulmane", potrivit lui Maulana Syed Raza Rizvi, unul dintre predicatorii islamici care conduc acum “Londonistan“, după cum a numit jurnalista Melanie Phillips capitala engleză. Nu, Rizvi nu este un extremist de dreapta.

Laureatul Nobel pentru literatură, Wole SOYINKA a denumit Regatul Britanic “O groapă de gunoi pentru islamişti”.

“Teroriştii nu pot suporta multiculturalismul londonez”, a afirmat primarul londonez Sadiq KHAN după atacul terorist mortal din Westminster de anul trecut. Şi reciproca este valabilă: multiculturaliştii britanici hrănesc fundamentalismul islamic.

Peste toate acestea, "Londonistan", cu cele 423 de noi moschei, se RIDICĂ pe ruinele triste ale creştinismului englezesc. Multiple biserici creştine emblematice din Londra au fost convertite în moschei.

Daily Mail a publicat fotografii cu o biserică şi o moschee aflate aproape una de cealaltă, în centrul Londrei. La biserica San Giorgio, proiectată să primeacă 1.230 de credincioşi, s-au adunat doar 12 persoane pentru a serba mesa. La biserica Sfânta Maria, au fost 20 de persoane.

Moscheea Bruno Street Estate din apropiere are o problemă diferită: supra-aglomerarea. Este mică şi poate găzdui doar 100 de oameni. Vinerea, credincioşii trebuie să se reverse pe stradă pentru a se ruga. Dacă e să ţinem seama de tendinţa actuală, în

Anglia creştinismul devine o relicvă, în vreme ce islamismul va fi religia viitorului.

În Birmingham, al doilea oraş britanic ca mărime, unde locuiesc şi-şi orchestrează atacurile mulţi jihadişti, o minaretă islamică domină cerul. Există petiţii pentru a se permite moscheilor britanice să cheme la rugăciune de trei ori pe zi credincioşii islamici folosind boxe. Statistică îngrijorătoare Până în 2020, se estimează că numărul musulmanilor care merg la rugăciune va ajunge la cel puţin 638.000, în vreme ce numărul creştinilor ce participă la mesa săptămânală va scădea la 679.000. Demografic, Marea Britanie a dobândit o înfăţişare islamică în creştere, în locuri precum Birmingham, Bradford, Derby, Dewsbury, Leeds, Leicester, Liverpool, Luton, Manchester, Sheffield, Waltham Forest şi Tower Hamlets. Cele mai importante oraşe au populaţie islamică uriaşă: Manchester (15.8%), Birmingham (21.8%) şi Bradford (24.7%). În Birmingham, poliţia tocmai a destructurat o celulă teroristă. Potrivit The Spectator, doar două dintre cele 1.700 de moschei din Marea Britanie astăzi urmează interpretarea modernistă a islamului, comparativ cu 56% în Statele Unite. Wahhabis controlează şase procente dintre moscheile din Londra, în timp ce fundamentaliştii Deobandi controlează până la 45%. Potrivit unei anchete a Centrului de Cunoştinţe, o treime din musulmanii britanici nu se simt “parte a culturii britanice”. Londra este de asemenea împânzită cu curţi sharia Oficial sunt 100. Apariţia acestui sistem judiciar paralel a fost făcută posibilă mulţumită Actului Britanic de Arbitraj şi sistemului de Rezoluţie a Disputei Alternative. Aceste noi curţi sunt fundamentate pe respingerea inviolabilităţii drepturilor omului: valorile libertăţii şi egalităţii care reprezintă baza dreptului comun englezesc. Universităţile britanice PROMOVEAZĂ legea islamică La Universitatea Regina Maria din Londra, femeile au fost nevoite să folosească o intrare separată şi au fost forţate să stea într-o cameră fără a avea posibilitatea de a pune întrebări sau să-şi ridice mâinile – precum în Riad sau Teheran. Societatea islamică de la Şcoala Economică Britanică a ţinut o gală la care bărbaţii şi femeile au fost separaţi de un panou de 7 metri. După atacul asupra magazinului satiric francez Charlie HEBDO, capul MI6, sir John SAWERS, a recomandat auto-cenzură şi “o anumită cumpătare” în discutarea islamului. Ambasadorul britanic în Arabia Saudită, Simon COLLIS, s-a convertit la Islam şi a efectuat pelerinajul la Mecca. Acum îşi spune Hagialâcul COLLIS.

What will be next? Se întreabă yournewswire.com