EXCLUSIV: Din culisele “punerii sub acuzare” a lui Liviu Dragnea în Brazilia. Gândul lui Cristoiu

EXCLUSIV: DIN CULISELE “PUNERII SUB ACUZARE” A LUI LIVIU DRAGNEA ÎN BRAZILIA

Publicația din São Paolo care îl acuză pe liderul politic român are un reprezentant în staff-ul Fundației Open Society, a “filantropului” George Soros, iar procurorul brazilian Wagner Barbosa este implicat într-o campanie “anti-corupție”, denunțată că introduce metode ale CIA pentru “eficientizarea obținerii de informații” de la acuzați.





Text și foto de Traian Horia Pe 9 martie 2018, presa relua o informație

… dată publicității de grupul Rise Project România, conform căreia liderul politic din România, Liviu Dragnea, ar fi “suspect” într-un dosar de spălare de bani, instrumentat de procuratura braziliană. Neîndoielnic, articolul în sine i-a trezit amintiri plăcute finanțatorului nord-american George Soros, care nu este chiar străin de Brazilia – participant la chefuri în Rio de Janeiro și proprietar de acțiuni (încă de la finele lui 2016) la Petroleo Brasiliero SA (Petrobras) – prin Soros Fund Management LLC. Potrivit “activiștilor” de la București, un procuror federal numit Carlos Wagner Barbosa Guimarães, declarase pentru Rise Project și pentru colegii brazilieni de la ziarul “Folha de São Paolo” că în cazul respectiv “sunt investigate două cazuri distincte: furtul de bani publici românești de care se ocupă autoritățile din România și cel de spălare de bani care îi privește pe brazilieni”. Pe scurt, “penalul” Dragnea era “suspectat” că ar fi investit (prin intermediari) în proprietăți din Brazilia folosind “bani negri” obținuți în România. Nici în Brazilia, nici în România nu exista o sentință judecătorească într-o astfel de cauză, așa încât suficiența procurorului brazilian de a se ante-pronunța era cel puțin neprofesionistă și ridica semne mari de întrebare. Prudent, Wagner Barbosa adăuga că “dacă sunt descoperite dovezi că românii au spălat bani în statul (brazilian- n.n.) Ceara, atunci aceștia vor fi aduși și în fața justiției braziliene”. Cum banii nu sunt “spălați” cu săpun … simplul fapt că un procuror din Brazilia acuza de spălare de bani un cetățean străin recunoscând, însă, că nu avea “dovezi” ridica dubii asupra construcției dosarului respectiv. În plus, momentul “aruncării pe piață” al articolului părea bine ales: cu doar o zi înaintea debutului Congresului PSD din București- eveniment pentru care Dragnea anunțase că va cere o reconfirmare pe funcția de președinte de partid. O aură de anchetă tip DNA România plutea în Brazilia, cu declarații șovăielnice (“dacă sunt descoperite dovezi …”) ale unui procuror brazilian ce reaminteau, eventual, de acele procese în care procurorii anti-corupție români se bazau în acuzare aproape exclusiv pe probe oferite de alte instituții, precum SRI.

Soros nu doarme, are cu ce și are pe cine

În ianuarie 2017, Liviu Dragnea declara pentru presă că George Soros „a finanţat răul în România”, iar ulterior declarațiilor lui Liviu Dragnea, pe web-site-ul Rise Project (Soros) erau publicate doar în Martie 2017 trei articole „de procuratură” despre „penalul” Liviu Dragnea. Articolul din 8 Martie 2018 putea fi considerat, așadar, ca o continuare firească într-un serial sorosist de “killing me softly”, despre care liderul PSD s-a declarat deja plictisit. Referitor la investigația în sine, un fapt rămînea, însă, provocator: un membru al staff-ului de la Open Society Foundations (OSF, organizația-fanion a lui George Soros) ajunsese la fundația din New York furnizat chiar de “Folha de São Paolo”, partenerul brazilian al grupului Rise Project România, cel ce efectuase “investigația” Liviu Dragnea. Cu poze Associated Press. Totul, în “familie”. Mai precis, Fernando Rodrigues

... a lucrat 17 ani pentru “Folha” și a “avansat” până în board-ul Programului de Guvernare Fiscală al OSF. Hățișul non-guvernamental creat de Soros a făcut așadar ca Fernandez să ajungă la Open Society Foundations, coleg de bancă pentru Alina Mungiu- Pipiddi, unul dintre cei mai cunoscuți “activiști” ai sorosismului în România- fondator al publicației “România curată”. În contextul în care Liviu Dragnea este cunoscut ca un critic declarat al controversatului miliardar american Soros, apartenența lui Rodrigues la OSF se înscria într-un cerc ce începea vădit cu generatoarea direct din contul bancar al miliardarului nord-american. În plus, prezumția de independență editorială a Rise Project devenea discutabilă: în Ian. 2018, Grupul de Investigații Politice (GIP) titra- pentru o anchetă de presă despre sponsorizările tefelismului Soros în România, că “Rise Project nu face jurnalism, ci propagandă”. Menționăm că publicația CristoiuBlog a relatat încă din 2017 că grupul de “activiști” Rise Project este membru al OCCRP- o rețea Soros de mass-media, finanțată prin aceeași Open Society Foundations. În fapt, ce putea afla cititorul român

… din emiterea unei declarații vagi, de procuratură obosită, într-o țară precum Brazilia unde, potrivit Amnesty International 2017, indicele de corupție se află printre cele mai ridicate din lume (undeva, între Coasta de Fildeș și Zambia) și unde libertatea de expresie este, încă, o necunoscută- cu 20 de jurnaliști asasinați în ultimii 6 ani!? Informația oferită pe “ancheta Dragnea” era “subțire”, probele afișate cvasi-inexistente, iar antipatia publică a politicianului român față de acțiunile controversatului George Soros avea desigur, locul său în economia cazului, fiind descrisă anterior în presa dâmbovițeană. Pe rețeaua de jurnaliști copy-paste care a preluat știrea Rise Project, articolul și-a atins, însă, scopul: a adăugat un nou strat de “material” pe profilul de “penal brazilian” al lui Liviu Dragnea- profil cultivat insistent de presa tefelistă. Nu era prima dată

Pagina 1 din 2 12